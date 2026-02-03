美濃大峽谷盜採案 前議員助理石麗君等12人起訴求重刑

美濃大峽谷傾倒廢棄物弊案，橋頭地檢署查扣怪手等證物，今偵結起訴前議員助理石麗君等人，並求處重刑。（橋檢提供）

高市「美濃大峽谷」盜採土石案經橋頭地檢署偵查終結，發現非法回填廢棄物高達14萬噸，不法獲利高達2億多萬元，依違反廢棄物清理法和組織犯罪條例等罪，將前議員特助石麗君等12人提起公訴，並求處呂姓主謀和石婦各有期徒刑4年和2年。

檢方指出，2017年10月間起，被告呂啟田涉嫌主導、指揮盜採砂石和非法回填、堆置廢棄物犯罪集團，並事先大量購買或實質掌控美濃區成功段等多筆農地，進行盜採販售，再向載運營建業司機，收取傾倒費用，牟取鉅額不法利益。

2024年6月間，呂男透過王國正與前議員助理石麗君簽訂假租賃契約，以1600萬元取得石婦成功段470號等農地，涉嫌駕駛挖土機破壞農作物，並盜採砂石形成坑洞後，再由運輸業者回填廢棄物。

此外，石婦另向警方申請砂石通行證，以掩護業者開車回填廢棄物外，呂男另自2025年2月起，向每輛貨車收取600元至1500元不等費用。檢方調查，呂等人共傾倒廢棄物高達14萬噸，呂男和石婦共不法獲利2億4千多萬元，建議法院從重量刑。

