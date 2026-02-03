揭台美合作3大戰略方向 賴清德盼國會跨黨派守護「得來不易」談判成果

賴清德總統於今召開記者會，揭示台美未來合作的三大戰略方向「經濟安全、創新經濟、繁榮未來」。（記者羅沛德攝）

賴清德總統於今召開記者會，揭示台美未來合作的三大戰略方向「經濟安全、創新經濟、繁榮未來」，並指出，執政團隊將繼續以「深化台美經貿」與「建立科技多元布局」兩大目標，讓台灣產業持續進步，期盼立法院能夠秉持專業、依法審查台美關稅協議，跨越黨派的藩籬，跳脫政黨之間的窠臼，共同守護這份得來不易的談判成果。

賴清德提到，台灣不僅加強跟美國的合作，也持續深化與各國的經貿夥伴關係。近年台灣與重點投資的東南亞國家，重簽投資保障協定及避免雙重課稅協定。去年，在台英「提升貿易夥伴關係」的架構下，我們更簽署了投資、數位貿易、能源與淨零排放三項協議，台灣也跟日本簽訂了數位貿易協議。

賴清德說，透過這些協定或協議，台灣能夠與這些國家促進經貿往來、增加雙邊投資、擴大合作領域、提升彼此產業的競爭力，除了有助於台灣的產業拓展全球經貿網絡，也讓台灣的經濟進一步升級轉型。台灣正走在正確的經濟路線上、大步走向世界。台灣有實力，也有信心，和民主夥伴一起，引領下一個世代的繁榮。

賴清德強調，執政團隊將繼續以「深化台美經貿」與「建立科技多元布局」為兩大目標，讓台灣產業能夠更進一步，立足台灣、布局全球、行銷全世界。他也期盼，後續立法院審議台美關稅協議，能夠秉持專業、依法審查，跨越黨派的藩籬，跳脫政黨之間的窠臼，共同守護這份得來不易的談判成果，經濟越安全，產業就越繁榮；經濟越繁榮，台灣就越有實力走向世界。

