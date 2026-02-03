為向中共低頭削減軍費 美參議員蘇利文轟：國民黨在「玩火」

美國阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文今在X平台抨擊國民黨，為向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火。（彭博資料照）

國民黨10度封殺政院版1.25兆國防特別條例審查後，率團赴中智庫交流，美國共和黨聯邦參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）今在X平台重砲抨擊國民黨，為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火。

蘇利文指出，台灣立法院上週休會，未能通過台灣自我防衛所需預算，牽涉其中的國民黨高層正在北京與中共會面，並計畫進行更大規模的接觸，這背後的含義不言而喻，「我之前就警告過，為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火。」

Taiwan’s legislature adjourned last week without passing the budget necessary for Taiwan to defend itself. Meantime, the leadership of the opposition party responsible for this, the KMT, is in Beijing meeting with the CCP and planning bigger engagements. It doesn’t take a genius… — Sen. Dan Sullivan （@SenDanSullivan） February 3, 2026

