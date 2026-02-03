為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    為向中共低頭削減軍費 美參議員蘇利文轟：國民黨在「玩火」

    2026/02/03 10:17 記者陳昀／台北報導
    美國阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文今在X平台抨擊國民黨，為向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火。（彭博資料照）

    美國阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文今在X平台抨擊國民黨，為向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火。（彭博資料照）

    首次上稿 09:46
    更新時間 10:17

    國民黨10度封殺政院版1.25兆國防特別條例審查後，率團赴中智庫交流，美國共和黨聯邦參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）今在X平台重砲抨擊國民黨，為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火。

    蘇利文指出，台灣立法院上週休會，未能通過台灣自我防衛所需預算，牽涉其中的國民黨高層正在北京與中共會面，並計畫進行更大規模的接觸，這背後的含義不言而喻，「我之前就警告過，為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火。」

    相關新聞請見：

    大刪國防預算恐傳遞錯誤訊號 美參院軍委主席：台灣在野黨令人失望

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播