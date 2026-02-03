大刪國防預算恐傳遞錯誤訊號 美參院軍委主席：台灣在野黨令人失望

美國參院軍事委員會主席韋克爾，發文點名對台灣在野黨大砍國防預算感到失望。（資料照）

就在國民黨與民眾黨於立法院聯手阻撓國防特別預算、且「國共論壇」於今（3）日正式登場之際，美國政壇傳來重量級警告。長期挺台的共和黨籍聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker），2日在社群平台X發文，直接點名台灣在野黨大幅刪減賴清德總統的國防預算令他感到「失望」。維克警告，台灣國會應重新考慮這項決定，特別是在中國威脅日益加劇之際，此舉恐傳遞出錯誤訊號。

美軍委主席重話：危及急需武器系統

維克在貼文中引用《彭博》報導，語氣嚴肅地寫道：「看到台灣在野黨在國會如此大幅度刪減（slash）賴總統的國防預算，我感到相當失望。」他強調，原先的預算提案是用來資助台灣「急需的武器系統」（urgently needed weapons systems）。韋克爾呼籲台灣國會應重新考慮刪減案，並意有所指地補充：「特別是在中國威脅正在上升的時候。」

請繼續往下閱讀...

韋克爾引用的《彭博》報導標題更為直白，指出台灣在野黨推進刪減特別軍事預算的法案，可能危及價值數十億美元（逾新台幣320億元）的美國武器採購案。值得注意的是，該報導也點出國際政治背景，指出隨著總統當選人川普多次主張盟友應提高軍費，這筆預算案能否通過，將被視為台灣向美方展現自我防衛決心的關鍵指標。在野黨此舉是否會被解讀為與美方期待「背道而馳」，已引發華府決策圈的高度關注。

韋克爾戰略觀：台灣失守＝防線瓦解

這並非韋克爾首次對台海局勢發出預警。韋克爾曾於2025年9月訪台後撰文警告：「台灣若失守，美國太平洋防線將全面瓦解。」他當時以極其嚴厲的措辭指出，台灣的半導體與地緣位置對美國國家安全至關重要，若美國未能挺身協防，將迫使美軍撤退至夏威夷。身為共和黨在國會的頭號軍事領袖，維克爾過去多聚焦於美台戰略合作大方向，此次卻罕見地引用外媒報導，針對台灣內部政黨攻防具體表態。這顯示華府對於台灣國防預算的審議進度，以及朝野能否落實自我防衛承諾，已從「戰略關切」轉為「實質緊盯」。

I’m disappointed to see Taiwan’s opposition parties in parliament slash President Lai’s defense budget so dramatically.



The original proposal funded urgently needed weapons systems. Taiwan’s parliament should reconsider—especially with rising Chinese threats. https://t.co/U0z1WPwO30 — Senator Roger Wicker （@SenatorWicker） February 3, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法