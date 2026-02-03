大刪國防預算恐傳遞錯誤訊號 美參院軍委主席：台灣在野黨令人失望

大刪國防預算恐傳遞錯誤訊號 美參院軍委主席：台灣在野黨令人失望2026/02/03 09:26 編譯陳成良／綜合報導
美國參院軍事委員會主席韋克爾，發文點名對台灣在野黨大砍國防預算感到失望。（資料照）
就在國民黨與民眾黨於立法院聯手阻撓國防特別預算、且「國共論壇」於今（3）日正式登場之際，美國政壇傳來重量級警告。長期挺台的共和黨籍聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker），2日在社群平台X發文，直接點名台灣在野黨大幅刪減賴清德總統的國防預算令他感到「失望」。維克警告，台灣國會應重新考慮這項決定，特別是在中國威脅日益加劇之際，此舉恐傳遞出錯誤訊號。
美軍委主席重話：危及急需武器系統
維克在貼文中引用《彭博》報導，語氣嚴肅地寫道：「看到台灣在野黨在國會如此大幅度刪減（slash）賴總統的國防預算，我感到相當失望。」他強調，原先的預算提案是用來資助台灣「急需的武器系統」（urgently needed weapons systems）。韋克爾呼籲台灣國會應重新考慮刪減案，並意有所指地補充：「特別是在中國威脅正在上升的時候。」
韋克爾引用的《彭博》報導標題更為直白，指出台灣在野黨推進刪減特別軍事預算的法案，可能危及價值數十億美元（逾新台幣320億元）的美國武器採購案。值得注意的是，該報導也點出國際政治背景，指出隨著總統當選人川普多次主張盟友應提高軍費，這筆預算案能否通過，將被視為台灣向美方展現自我防衛決心的關鍵指標。在野黨此舉是否會被解讀為與美方期待「背道而馳」，已引發華府決策圈的高度關注。
韋克爾戰略觀：台灣失守＝防線瓦解
這並非韋克爾首次對台海局勢發出預警。韋克爾曾於2025年9月訪台後撰文警告：「台灣若失守，美國太平洋防線將全面瓦解。」他當時以極其嚴厲的措辭指出，台灣的半導體與地緣位置對美國國家安全至關重要，若美國未能挺身協防，將迫使美軍撤退至夏威夷。身為共和黨在國會的頭號軍事領袖，維克爾過去多聚焦於美台戰略合作大方向，此次卻罕見地引用外媒報導，針對台灣內部政黨攻防具體表態。這顯示華府對於台灣國防預算的審議進度，以及朝野能否落實自我防衛承諾，已從「戰略關切」轉為「實質緊盯」。
I’m disappointed to see Taiwan’s opposition parties in parliament slash President Lai’s defense budget so dramatically.— Senator Roger Wicker （@SenatorWicker） February 3, 2026
The original proposal funded urgently needed weapons systems. Taiwan’s parliament should reconsider—especially with rising Chinese threats. https://t.co/U0z1WPwO30