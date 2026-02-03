聯電創辦人曹興誠控名嘴散布合成不雅照敗訴 提再議被駁回

曹興誠向台灣高等檢察署聲請再議，高檢署駁回再議，謝寒冰獲不起訴確定。（記者吳昇儒攝）

聯電創辦人曹興誠去年被名嘴謝寒冰爆料，亮出曹與中國女子有多張私密照片。曹對謝寒冰提告個資法及散布不實性影像性影像罪嫌，案經台北地檢署調查後認為，謝公布的影像中，除1張「無法判斷」是否為深偽外，餘未發現深偽，予謝不起訴處分。曹不服結果向台灣高等檢察署聲請再議，高檢署駁回再議，謝寒冰獲不起訴確定。

曹興誠擔任罷免徐巧芯領銜人，遭藍營圍攻，散布中國小三不雅照，他認為，謝寒冰潑糞的幕後黑手是中共國安部，「面對這種霸凌，我不能退怯」；曹興誠當時曾指：「謝某的卑劣無恥沒有底線，決定提出偽造影音、破壞名譽的刑事、民事訴訟」。

請繼續往下閱讀...

檢方調查，謝公布的影像，經送內政部警政署刑事局、法務部調查局檢測結果，除1張「無法判斷」是否為深偽外，餘未發現深偽，故尚難認影像是他人以電腦合成或其他科技方法所製作，亦難認定謝寒冰有何散布謠言及深度偽造影像情事。

檢方認為於案發當時是徐巧芯罷免案領銜人，而罷免等政治活動，為憲法所保障的重大權利，亦為民主政治基石，則發起罷免之理由及目的，自屬可受公評事項，並與公共利益緊密相關，故謝提出影像質疑曹與中國女過從甚密，尚屬合理評論範疇，合於個資法規範，予以不起訴處分。

曹興誠聲請再議，經高檢署審查後，認定北檢偵查已完備，曹聲請再議無理由，駁回再議，謝寒冰獲不起訴處分確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法