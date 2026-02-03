挪威王室崩壞！ 王儲妃才爆涉淫魔案 長子今受審「強暴4女還偷拍」

挪威王儲妃梅特瑪麗和長子伯格荷伊比（左）。（美聯社檔案照）

挪威王室正面臨現代史上最黑暗的一刻。就在王儲妃梅特瑪麗（Mette-Marit）剛被爆出與已故美國淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有著「令人尷尬」的親暱互動後，她與前伴侶所生的29歲長子柏格荷伊比（Marius Borg Høiby），今（3）日正式在奧斯陸地方法院受審。

柏格荷伊比面臨高達38項指控，案情細節令人髮指。他不僅被控趁受害者昏迷時強暴4名女子，還涉嫌偷拍性愛影片、運送大量毒品，甚至對網紅前女友施以「掐喉、摔向冰箱」等殘暴家暴手段。

開庭震撼彈：強暴昏迷女、偷拍性愛片

據《法新社》報導，這場備受矚目的審判預計持續至3月19日。檢方指控，柏格荷伊比涉嫌在2018年至2024年間強暴4名女子，其中多起案件發生在受害者「睡著或酒醉昏迷」無力反抗之際，他甚至還拍下了部分犯行過程。

此外，上個月警方追加起訴他一項2020年的嚴重毒品罪行，指控他涉嫌運送重達3.5公斤的大麻。儘管柏格荷伊比承認部分較輕微的傷害與吸毒罪名，但他堅決否認強暴指控。

法庭上也揭露了柏格荷伊比對歷任女友的施暴細節。起訴書指出，他在2022年至2023年與知名網紅豪克蘭（Nora Haukland）交往期間，曾多次毆打對方臉部、掐住她的喉嚨，甚至將她整個人「摔向冰箱」。他在去年8月被捕後數日曾坦承，自己是在「酒精與古柯鹼」的影響下犯案，並自稱長期受精神問題與藥物濫用所苦。

王儲妃曾教唆15歲兒看裸女

這場審判的時機對挪威王室而言無疑是雪上加霜。就在開庭前夕，美國解密文件揭露了梅特瑪麗王儲妃與淫魔艾普斯坦的私交。她不僅曾在郵件中戲稱「巴黎適合通姦」，還曾詢問艾普斯坦：「身為一個母親，建議用2個裸女拿著衝浪板的照片，當作我15歲兒子的桌布，是否不妥？」

面對排山倒海的質疑，梅特瑪麗1月31日透過挪威王室發表聲明致歉，形容這些往來「簡直令人尷尬」，並坦承：「我展現了極差的判斷力，並對與艾普斯坦有過任何接觸感到後悔。」

