斥藍白「政治勒索」不審總預算 中台灣教授協會開第一槍發動連署籲速審

中台灣教授協會開第一槍發起連署，籲立院速審中央總預算。（圖：中台灣教授協會提供）

行政院去年8月29日已經將今年度總預算案送進立法院，遭藍白立委持續杯葛，迄今遲未能付委審查；中台灣教授協會質疑，立法院中國國民黨、台灣民眾黨立委濫用權力、杯葛議程，政治勒索架空預算審查，影響月票補助、生育津貼、醫療等攸關基層民眾生活的政策推動，今開第一槍發起「呼籲立法院善盡職責，儘速審查中央政府總預算」連署，籲藍白立委儘速履行憲政責任，勿影響國家運作及民生。

中台灣教授協會指出，立法院藍白兩黨立委本會期違背立委審查中央政府總預算的職責，直到2月份仍未將國家總預算送交程序委員會，更遑論審查，嚴重怠忽職守。

協會指出，藍白兩黨以程序手段阻擋預算案付委，將與民生無關的國會擴權法案與預算審查綁在一起，以「監督」之名延宕預算動支，行「政策癱瘓」之實，政治操作影響月票補助、生育津貼、公共托育、醫療與地方建設等攸關基層民眾生活的政策推動，已對社會造成實質傷害。

協會強調，藍白的刻意政治操作，不是健康的「政黨之爭」，而是民主與專斷的對抗、政治勒索，台灣需要的是能夠據理力爭、捍衛程序正義的國會，而不是被少數政黨私慾所綁架的立法機關。

中台灣教授協會指出，總預算的審查與通過不是政黨之爭，是維護國家機能正常運作、保障人民基本福祉與公共安全的共同責任，面對藍白聯手架空預算審查的行徑發起連署，呼籲立法院儘速履行憲政責任，使政府能依法執行公共政策與必要支出，避免社會不安與人民生活困境進一步擴大。

協會喊話民眾挺身而出參與連署發聲，一起監督國會、守護民主，讓預算審查回歸法治與正義的正軌。

協會另呼籲：

1.立法院應立即排除程序性杯葛，讓總預算案回歸正常審查機制，依法逐條審議。

2.各政黨應停止以民生預算為政治談判籌碼，尊重人民基本生活權益。

3.公民應堅守民主原則，不為任何違憲擴權與程序操弄背書。

4.正視對美軍購案，切勿讓台灣自外於全球民主防衛體系。

