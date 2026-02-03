伊朗高層動搖！官員曝「美軍干預可能鼓舞憤怒民眾危及政權」

4名伊朗官員透露，領導階層愈發擔憂美國若採取軍事干預，可能促使其無法再掌控政權。圖為伊朗最高領袖哈米尼。（美聯社資料照）

4名伊朗現任官員透露，伊朗領導階層愈發擔憂美國若採取軍事干預，可能打破其對政權的掌控，因為這將鼓舞憤怒不已的民眾再次走上街頭。此前，伊朗當局對反政府抗議活動實施了血腥鎮壓。

路透報導，4名不願具名的伊朗現任官員指出，在高層會議中，官員們警告最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），伊朗民眾對上月血腥鎮壓的憤怒已經到達了「恐懼不再具有威懾力」的情況。



官員表示，哈米尼被告知，「許多伊朗人準備再次與安全部隊對抗」，而美國的軍事行動等外部壓力可能助長他們的氣焰，並對政治體制造成「無法挽回的損害」。

其中1名官員告訴路透，伊朗的敵對勢力希望挑起更多抗議活動，藉此終結伊斯蘭共和國的統治。然而一旦革命爆發，勢必引起更多暴力事件。「（美軍）軍事干預加上憤怒民眾的示威遊行，可能導致（統治體系）崩潰。這是高層最擔憂的，也是我們的敵人所希望看到的。」

上述言論表明，儘管德黑蘭表面上對示威者及川普政府採取強硬立場，但伊朗領導階層內部逐漸產生違背一貫立場的擔憂。消息人士拒絕透露哈米尼對此事的反應。

美國總統川普仍在評估對伊朗的各種可能選項，包括對伊朗部隊和領導人發動直接打擊，以鼓舞抗議者。以色列和阿拉伯官員此前直言，僅倚靠空襲將無法推翻伊朗的宗教政權。

