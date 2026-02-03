為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    向中華民國憲法宣誓就職立委 中配李貞秀：曾赴對岸放棄國籍未果

    2026/02/03 11:59 記者陳治程／台北報導
    民眾黨新科不分區立委李貞秀今接受媒體聯訪，並秀出以簡體中文撰寫的放棄中國國籍文件。（記者廖振輝攝）

    民眾黨新科不分區立委李貞秀今接受媒體聯訪，並秀出以簡體中文撰寫的放棄中國國籍文件。（記者廖振輝攝）

    台灣民眾黨6位新科不分區立委今（3）日宣誓就職，並在前立委、民眾黨黨主席黃國昌陪同下正式報到。其中，因中國出身、國籍爭議備受關注的首位中配立委李貞秀表示，她雖不在台灣出生，但已在此定居數十年、工作、繳稅，沒有一天持有過中國國籍，更秀出交通票紀錄證明她曾親赴對岸放棄國籍未果，而今就任中華民國立委，她要國人放心，「她熱愛台灣、保護台灣的心不比任何人少」。

    台灣民眾黨黨團今早在黨主席黃國昌帶領下，先是由立法院長韓國瑜見證宣誓就職，隨後赴群賢樓完成報到作業。

    李貞秀：保護台灣的心不比任何人少

    報到後，民眾黨黨團8位委員一字排開接受媒體聯訪，其中，出身中國且因國籍備受討論的首位中配立委李貞秀表示，她秀出機票、高鐵票購買紀錄，強調自己為申請放棄中華人民共和國國籍，先自台灣飛往香港、再轉乘高鐵前往中國湖南，途中曾在衡陽停留處理私人行程後才回到家鄉衡南縣，並先後赴縣級、市級公安局辦理放棄國籍，但皆未申請成功，事後再循原路經香港返台。她強調，這段路途中她全程使用中華民國護照往返、並持有台胞證出入境中國。

    李貞秀出示已填寫放棄中國國籍的文件

    對於內政部對她尚未放棄國籍的聲明，李貞秀說，她已收到內政部公文，並秀出一份以簡體中文撰寫的放棄國籍文件，笑稱她不知道內政部何時「開始幫對岸跑公文了」，重申她至今持有的一本護照，就是中華民國護照。

    針對各界爭議的中國國籍問題，李貞秀說，她在台灣定居超過30年，工作、繳稅、生兒育女，不只小孩都是台灣人，她自己至今也只持有過中華民國國籍，她既已向中華民國憲法宣誓就任立委，她要請國人放心「她熱愛台灣、保護台灣的心不比任何人少」。

    具中國籍的民眾黨新科立委李貞秀今在立院宣誓就職，成為首位中配立委。（記者廖振輝攝）

    具中國籍的民眾黨新科立委李貞秀今在立院宣誓就職，成為首位中配立委。（記者廖振輝攝）

    民眾黨立委李貞秀出示機票購買紀錄，證明她曾親赴中國嘗試申請放棄中國國籍但未果。（記者陳治程攝）

    民眾黨立委李貞秀出示機票購買紀錄，證明她曾親赴中國嘗試申請放棄中國國籍但未果。（記者陳治程攝）

