    超人！ 13歲少年游4公里 救起在西澳海岸失蹤家人

    2026/02/03 11:46 編譯謝宜哲／綜合報導
    1名13歲少年游4公里後成功通知警方，順利救起在地理灣失蹤的母親、弟弟和妹妹。圖為地理灣。（美聯社）

    西澳大利亞警方近日稱讚1名13歲少年。他冒著昏暗的光線，奮力遊過洶湧海浪，最終成功通知警方，順利救起失蹤的母親、弟弟和妹妹。

    根據英國廣播公司（BBC）報導，警方2日發表聲明稱，這家人1月30日在西澳昆達盧普（Quindalup）度假時，強風將他們乘坐的充氣槳板和皮划艇從地理灣（Geographe Bay）吹向外海。

    男孩試圖返回岸邊求救，但皮划艇進水，讓他被迫遊了4公里才返回岸邊，並發出求救訊號。救援人員隨後展開大規模搜救行動，尋找其失蹤親屬。

    最終救援直升機於當日晚上8時30分左右，在離岸約14公里處發現了男孩47歲的母親、12歲的弟弟和8歲的妹妹，當時他們正緊緊抓住槳板。

    確認男孩親屬位置後，1艘志願海上救援船救起他們，並將他們送回岸邊。

    納圖拉利斯特（Naturaliste）志願海上救援隊表示，這家人展現出的勇氣、力量和膽量令人驚嘆，尤其是游了4公里的少年。

    該組織的指揮官布雷斯蘭德（Paul Bresland）指出，少年的行為「超乎常人」。他稱少年穿著救生衣游了2個小時，接著因覺得穿著救生衣遊不回海岸而將其扔掉，並繼續游2個小時。

    西澳西南地區警督布拉德利（James Bradley）聲稱，少年家屬都穿著救生衣，這幫助他們得以倖存。

    布拉德利強調，少年的英勇行為值得高度讚揚，他的決心和勇氣最終挽救了家人的生命。

