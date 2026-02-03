鄭麗文不信任度飆升 吳靜怡：親中路線正付出代價

吳靜怡指出，國民黨主席鄭麗文的親中路線正在付出代價，信任度雪崩中，正在被多數台灣人判「出局」。（資料照）

美麗島電子報昨（2日）發布1月最新國政民調，總統賴清德的信任度出現「黃金交叉」，而執政滿意度也快出現黃金交叉，引起各界熱議。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今（3日）發文指出，國民黨主席鄭麗文的親中路線正在付出代價，信任度雪崩中，正在被多數台灣人判「出局」。

吳靜怡指出，賴清德在雙北的信任度接近五成，但鄭麗文的不信任度在雙北卻破五成，顯示都會區選民對其執政路線仍保有一定信任，鄭麗文在雙北的信任度全面落後、不信任居高不下，台灣民意有74.1%對中共反感，賴清德抓住這波「護台」浪潮，讓綠營在南部和年輕群體中穩如泰山。

請繼續往下閱讀...

有人質疑，年輕人是否不挺賴清德，吳靜怡認為，事實上比起不挺賴，更不信任鄭麗文，這是藍營最危險的警訊，20至39歲族群對賴清德確實偏保留，但對鄭麗文的態度直接表態不信任，比例遠高於信任、毫無拉鋸空間。此外，教育程度也成為分水嶺，大學以上教育程度的民眾，對賴清德信任47.1%，但對鄭麗文不信任竟達68.1%，台灣知識階層偏好理性政策和國際視野，這也讓綠營在都市中佔據優勢。

吳靜怡提到，台灣社會對中共反感度超過7成，但在「信任鄭麗文」這個少數群體中，對中共有好感的比例卻遠高於全體平均，鄭麗文的基本盤，正在與台灣主流民意脫鉤，她所鞏固的，不是「台灣多數」，而是「親北京少數」。

吳靜怡分析，柯粉「恨賴」卻「不愛鄭」，藍白合只剩仇恨得票，沒有政策選票，藍白合流只剩情緒，民眾黨反感度也破五成，即便柯文哲和黃國昌能製造聲量，但再高卻無法轉化為支持。吳靜怡認為，賴清德處在一個「可被檢驗、可被批評、但尚未被否定」的位置，而鄭麗文正在被多數台灣人直接判出局。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法