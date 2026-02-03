為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    海鯤號完成淺水潛航測試！學者揭「擋預算」背後真相：不讓台灣抵抗中國

    2026/02/03 10:17 即時新聞／綜合報導
    海鯤號近日成功挑戰下潛100公尺測試進度。（台船提供）

    海鯤號近日成功挑戰下潛100公尺測試進度。（台船提供）

    國造潛艦「海鯤號」1月29日、30日連兩天進行淺水潛航測試成功，國民黨立委徐巧芯先前被指控阻擋國艦國造，更稱「海鯤號先浮起來就有錢」，不過近日她強調，海上測試最關鍵的是200公尺的下潛測試及戰鬥測試等，全部完成，才算「完成海試」。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元無奈地說，「就算海鯤號成功下潛200公尺再浮上，藍白的這些立委也不會動過預算。」

    葉耀元今於臉書發文提及，「我講句實話，就算海鯤號成功下潛200公尺再浮上，藍白的這些立委也不會動過預算。」道理很簡單，他們想怎麼挑剔就可以怎麼挑剔，因為他們本來的目的就是要弱化台灣的國防，讓台灣無法抵抗中國的軍事力量，因此繼續砍國防預算或是完全不審國防預算條例才是他們的唯一解。

    葉耀元嘆說，要對這些藍白立委有期望，那就是自己太蠢了。而真正要檢討的，是相信藍白這套「民進黨政府所有的案子都有貪污」然後「寄望在野黨可以合理的監督執政黨」，把票投給藍白的中間選民。一切都是供給需求，而且「個人造業個人擔」。

    網友看到PO文後相繼留言，有人說「不管做的多好，始終如一的擋，最後一定說會引起兩岸戰火」、「浮起來不給錢，關稅15%不滿意，軍購繼續擋」、「我看沒有擊沉中共航母之前都不會撥款」、「潛到200公尺後，他們就會改口要可以飛天再鑽地心了」。

    相關新聞請見︰

    海鯤不只浮起來還潛下去！徐巧芯喊「是好事」但不給錢慘被灌爆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播