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    武肺衝擊關門大吉！ 美珠寶店老闆舉辦價值3000萬尋寶遊戲

    全球有不少業者受到武漢肺炎疫情影響，不得已結束營業；其中，美國有位珠寶店老闆近日關閉自營店鋪，並將價值100萬美元的精品埋藏在密西根州各處，邀請民眾一同來尋寶。（圖擷取自Johnny's Treasure quest網站）

    全球有不少業者受到武漢肺炎疫情影響，不得已結束營業；其中，美國有位珠寶店老闆近日關閉自營店鋪，並將價值100萬美元的精品埋藏在密西根州各處，邀請民眾一同來尋寶。（圖擷取自Johnny's Treasure quest網站）

    2020-07-20 00:11:11

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，全球傳出有不少業者受到疫情影響，不得已結束營業；其中，美國有位珠寶店老闆近日關閉自營店鋪，並將價值100萬美元（約新台幣2946萬元）的精品埋藏在密西根州各處，邀請民眾一同來尋寶。

    綜合媒體報導，由於武漢肺炎疫情重挫，美國珠寶店老闆沛瑞（Johnny Perri）近日決定關門大吉，與女友花費四個月的時間，將店裡總價超過100萬美元（約2983萬元台幣）的鑽石、金條、寶石、古幣等一一清點，藏於密西根州各個地點，並規劃4輪的尋寶活動，外售票券供有興趣者參加。

    根據外電報導，沛瑞和女友將藏寶作為兩人的「蜜月旅行」，每處埋藏的寶物平均價值4200美元（約新台幣12萬元），尋寶活動將從8月1日開始。

    從父親手中接手珠寶店的沛瑞表示，他們因疫情導致半年沒有收入，又不想就此退休，和女友商量後決定舉辦尋寶遊戲，「若我老爸在天有靈，一定會覺得我瘋了，但相信他不會不同意，他自己也樂於贈與」。

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