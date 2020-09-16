軍武新知》洛馬公布最新雷射莢艙影片 可由F-16搭載擊落敵對空飛彈

美國軍工龍頭洛克希德·馬丁發布最新的雷射莢艙展示影片，其名為「戰術機載雷射武器系統」 （TALWS），可以搭載在F-16戰機上，擊落來襲的飛彈。（照片擷自影片）

2020/09/16 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國軍工龍頭洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）14日發布了最新的戰機雷射武器莢艙展示影片，其名為「戰術機載雷射武器系統」 （TALWS），可以搭載在F-16戰機上，擊落來襲的飛彈，影片顯示只需要2架F-16，就可以保護如空中加油機這類高價值目標，效益相當高。

根據《航空學家》報導，洛克希德·馬丁今日公布了TALWS最新的展示影片，相較於上個月的影片，這次公布的影片對於其運作方式有更完整的描述。影片顯示，搭載TALWS莢艙的F-16戰機，配合波音KC-46空中加油機的紅外線偵測器，成功鎖定並追蹤敵艦發射的對空飛彈，再利用高精確度的雷射使來襲的飛彈失能墜落，成功保護友軍飛機。

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在洛克希德·馬丁之前公布的影片中，可以看出2款武器系統，一種是裝備在F-16戰機上的莢艙，另一種是安裝在AC-130攻擊機整流罩下方的固定系統，與一般使用玻璃或晶體的固態雷射武器不同，洛克希德·馬丁是以光纖作為增益介質，稱為光纖雷射技術。

美國空軍研究實驗室（AFRL）從2013年啟動「自我防護高能雷射演示器」計畫（SHIELD），並在2017年與洛克希德·馬丁簽約，開發機載雷射武器系統。

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