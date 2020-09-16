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    軍武新知》第6代戰機進度曝光 美空軍：已建造和試飛原型機

    美國空軍部助理部長（研發，採購及後勤）羅珀透露，美空軍已經試飛第6代戰機原型機。圖為美軍第5代戰機F-35。（路透）

    美國空軍部助理部長（研發，採購及後勤）羅珀透露，美空軍已經試飛第6代戰機原型機。圖為美軍第5代戰機F-35。（路透）

    2020/09/16 10:30

    〔即時新聞／綜合報導〕軍事新聞網站披露，引述美國空軍部最高級採購官員消息，美空軍已經秘密設計、建造和試飛了至少1架第6代戰機原型機，但相關資訊現階段仍無法公開。

    根據《國防新聞》報導，距離研製第5代戰機的「聯合打擊戰鬥機計畫」（JSF）啟動已有20多年，JSF最後由洛克希德·馬丁的X-35擊敗波音的X-32原型機，並發展成F-35系列。如今，美國空軍正著手於「下一代制空計畫」（Next Generation Air Dominance，NGAD），目標是開發出第6代戰機，以維持絕對的空中優勢。

    美國空軍部助理部長（研發，採購及後勤）羅珀（Will Roper）透露，「我們已經在真實世界中建造和試飛了1個完整大小的飛行展示器」，並稱空軍會以「前所未有」的方式去打造新一代戰機，但羅珀拒絕透露一切細節，包含已經試飛了多少架原型機，有哪些國防廠商參與，試飛的時間和地點，以及第6代戰機具有的屬性。

    由於NGAD的機敏性，使第6代戰機對外界來說仍是一團謎，不過根據羅珀近年來推行的「數字世紀」系列飛機來看，新戰機應該會具備更強的聯網功能，連結其他戰機、無人機，以及其他在太空或網路領域的平台，但因為計畫仍在起步階段，因此推測在未來幾年內，美空軍可能仍無法公開展示或部署第6代戰機。

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