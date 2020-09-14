美國前總統要被挖墳了？後代請求做血緣鑑定恐開棺

美國第29任總統哈定（Warren G. Harding，1865-1923，圖）的孫子布萊辛（James Blaesing），向法院要求挖墳開棺，以便確認他是哈定的後代。（美聯社）

2020/09/14 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國第29任總統哈定（Warren G. Harding，1865-1923）死後也不平靜，其孫子布萊辛（James Blaesing）向法院要求挖墳開棺，以便確認他貨真價實是哈定的後代。

據《美聯社》報導，哈定情婦布莉頓（Nan Britton）的女兒伊麗莎白（Elizabeth Ann Blaesing），2015年透過DNA鑑定證實就是哈定的私生女，布萊辛則是伊麗莎白的兒子，依照血緣關係來看應該就是哈定的孫子無誤。

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因此，哈定家族對於布萊辛的申請提出了反對，畢竟布萊辛的母親伊麗莎白已確定就是哈定的女兒，他們對布萊辛的血緣沒有任何異議。哈定家族表示，遺憾的是，儘管各界都認定布萊辛是哈定孫子，但他還是一意孤行提起訴訟來引起大眾注意。

布萊辛則說，5年前他母親伊麗莎白被確認是哈定的女兒，當時他感到無比開心，但這5年以來，哈定家族把他們當成了透明人，母親身為美國總統之女，在歷史上卻只是一個腳註，沒有任何細節也沒有照片，「就像他們對待我的祖母布莉頓一樣」，所以他才會想透過和哈定的基因直接鑑定，來改變被忽視的狀況。

哈定情婦布莉頓（Nan Britton，左）的女兒伊麗莎白（Elizabeth Ann Blaesing，右），2015年經DNA鑑定證實是哈定的私生女，布萊辛就是伊麗莎白的兒子。（美聯社）

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