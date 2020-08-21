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    首頁　>　國際

    重新分析現代人基因 科學家驚見19％前所未見DNA

    2020-08-21 22:06:27
    美國研究人員發現，非洲現代人身上具有前所未見的基因。（法新社檔案照）

    美國研究人員發現，非洲現代人身上具有前所未見的基因。（法新社檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）一項人類基因溯源研究，分析現代人身上的DNA，當中有19%基因是前所未見的，這項研究表明人類祖先在更早之前，曾與1支已經滅絕或消失的人種通婚。

    根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，美國加州大學洛杉磯分校研究人員分析非洲西部現代約魯巴人和門德人身上的405個基因組，發現當中有19%前所未見的基因組，非洲人祖先曾和尼安德塔人、丹尼索瓦人通婚過，這項研究顯示，早在這2個人種出現前的62.5萬年，非洲人祖先就早與1支已經滅絕或消失的人種通婚。

    科學家指出，非洲人祖先可能曾與1支已經滅絕或消失的人種通婚，且時間早於與尼安德塔人通婚。（路透檔案照）

    科學家指出，非洲人祖先可能曾與1支已經滅絕或消失的人種通婚，且時間早於與尼安德塔人通婚。（路透檔案照）

    這項研究發表在《科學進展》期刊期刊，尼安德塔人的DNA約佔非洲以外現代人類基因組的1.8％至2.6％，而丹尼索瓦人的DNA則佔現代美拉尼西亞人的4％至6％，曾經存在於非洲的許多現已滅絕的人類，也都可能與現代人類的祖先相互通婚，但由於非洲古代人類化石資料鬆散，導致科學家難以鑑定這些「幽靈人種」的DNA。

    研究指出，約魯巴人、埃桑人、甘比亞人、門德人這4個非洲現代人種的基因，都能提取出2%至19%「幽靈人種」的DNA，這種基因在約魯巴人和門德人的DNA中最為常見，它們可能具有某種進化優勢，這些基因均與抑制腫瘤、雄性生殖、激素調節有關。

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