這狗到底誰的？毛小孩心頭肉相爭不下 要鑑定親子DNA

新竹縣關西鎮民賴傳莊（左）、陳幸君（右）夫妻，懷抱去年7月中撿來的淺棕色長毛臘腸狗「小屁孩」。「小屁孩」面對真假狗主的羅生門睜著圓圓的一雙眼睛，顯得很無辜。（記者黃美珠攝）

2020-06-10 20:26:58

首次上稿 19:08

更新時間 20:26

［記者黃美珠／關西報導］常見人為驗明身世去做DNA鑑定，現在為了確認走失小狗的主人，也有人願意比照辦理！新竹縣關西鎮民賴傳莊去年撿到淺棕色長毛臘腸狗「小屁孩」，因其身上沒有晶片，暫養迄今。他當初曾託人po臉書尋找失主，期間有「小羅」聯繫，聲稱是代友人N小姐所養，交予父親「老羅」，卻意外走丟。最近N小姐狀告「老羅」侵佔小狗，賴傳莊建議做DNA親源鑑定，如果N小姐確是原飼主，他願分攤一半鑑定費且完璧歸趙。

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「老羅」今天以「偵查中」為由，婉拒對外說明全案，像是他何時開始幫兒子代養小狗，什麼時候讓小狗在關西鎮立圖書館前走失的等。人在台中的N小姐則聯絡不上，不清楚其看法。

賴傳莊說，現代人不僅把犬貓當寵物，很多人甚至把這些毛小孩當成自己的子女。時下很多離婚訴訟，法官面臨判決時，都主張以小孩的最佳利益做考量，他認為，面對這樣誰是寵物真主人的羅生門，也應用同樣的心情對待，才是真正對得起生命。

但是他已因此案連續以證人身分出庭2次，檢方都沒有通知書，一次是傳喚「老羅」出庭時順便叫他去，另一次是就是開庭時當庭告訴他下次庭期，他覺得根本不受尊重。他說，檢方甚至曾脫口而出說「你把狗還給她」、「喜歡就自己去買1隻」、「不然下次讓你證人轉被告」！這樣的態度讓他很納悶。

賴傳莊說，不是他不願歸還小狗，主要是原飼主透過老羅夫婦轉知走失小狗的特徵，跟老羅聲稱的走失地點，都跟他拾獲小狗有很大差異。

他說，當初老羅夫婦轉述，N小姐的狗已9歲多、有植入晶片，曾罹患過骨癌，經N小姐細心愛心照料治療多年才痊癒，老羅代養2個月期間都關在狗籠內，不曾洗過澡，後來帶去關西圖書館附近走失。

賴傳莊說，他去年7月22日在關西鎮南新里燥坑永和宮撿到狗，距圖書館直線距離至少有3、4公里，當天下大雨，狗狗身上卻香香的，不可能已經2個月沒洗澡。他撿到狗後立刻帶往動物醫院掃描晶片想找狗主，卻發現「小屁孩」身上並無晶片，獸醫師判斷小狗只有5、6歲。綜合前述事實，他認為「小屁孩」應該不是N小姐的愛犬。

他說，當小羅看到臉書來電時，他曾請羅家領回，老羅卻自稱不會養狗，也顯得意興闌珊，雙方因此同意由他繼續暫養。

賴傳莊說，N小姐原也同意，想用她保存有的失狗毛髮做DNA比對，後來為求可靠，決定改用失狗所生的小狗採血鑑定。

他們當庭說好鑑定費用老羅負擔一半，另一半視最後結果，證明是N小姐的狗，賴傳莊負擔且歸還「小屁孩」，若「小屁孩」並非N小姐的，那剩下的費用由N小姐負責，「小屁孩」由賴傳莊留養直到真正主人出現。

只是計畫趕不上變化，賴傳莊說，N小姐日前推翻前述共識，以致這場狗主人是誰的羅生門還在爭議當中，他希望，檢方既然要管這件事，乾脆強制送驗比對，才能最快定紛止爭。

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