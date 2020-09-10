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    5億元的太刀！日本國寶、上杉謙信愛刀「無銘一文字」公開

    日本戰國名將上杉謙信的愛刀「無銘一文字」（別號山鳥毛），在1952年被指定為國寶，原為私人收藏家所有，岡山縣瀨戶內市希望國寶返鄉，發起了「山鳥毛歸鄉計劃」湊足5億購回。（圖擷自瀨戶內市Youtube）

    日本戰國名將上杉謙信的愛刀「無銘一文字」（別號山鳥毛），在1952年被指定為國寶，原為私人收藏家所有，岡山縣瀨戶內市希望國寶返鄉，發起了「山鳥毛歸鄉計劃」湊足5億購回。（圖擷自瀨戶內市Youtube）

    2020/09/10 11:50

    〔即時新聞／綜合報導〕日本戰國名將上杉謙信的愛刀「無銘一文字」（別號山鳥毛），在1952年被指定為國寶，不過該刀日前為私人收藏家所有，岡山縣瀨戶內市希望國寶返鄉，收藏家出價5億日圓（約新台幣1.38億），最後瀨戶內市政府市府發起了「山鳥毛歸鄉計劃」，號召民眾集資買回，最後在3月成功從收藏家手中購入，今（10日）在當地博物館公開。

    據《共同社》報導，今岡山縣瀨戶內市的備前長船刀劍博物館公開上杉謙信的5億太刀「無銘一文字」，預計將展覽到10月4日，採事前預約制，才能入場親睹國寶。

    「無銘一文字」為上杉謙信的愛刀刃長79.5公分、重約1.06公斤，由於刀紋有如山鳥羽毛，也被稱為「山鳥毛」（やまとりげ），在13世紀時於盛產名刀的備前長船（今瀨戶內市）所打造出，成為上杉謙信的愛刀，其去世後，由其養子上杉景勝繼承了此刀。

    在1952年時被日本文部省指定為文化財國寶，不過為實際上為私人收藏家所持有，出價5億日圓，岡山縣瀨戶內市為了讓山鳥毛「回歸故里」，2018年11月發起群眾募資，在今年初達成募集所需的資金目標，包括購買刀劍所需的5億日圓及備前長船刀劍博物館的整修費用，3月成功購入，直至今日公開。

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