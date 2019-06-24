聽到「你給我下來」 揮武士刀砍死毒友

2019-06-24

〔記者李容萍／桃園報導〕原為好友的陳男與葉男因毒品買賣翻臉，陳男昨凌晨跑到桃園市平鎮區葉男住處外，嗆聲「你給我下來！」葉男不滿驚吵到家人，氣沖沖持武士刀下樓追殺陳男，陳男左頸被砍中4刀，脖子幾乎被砍斷，由於深及動脈，才跑10公尺就傷重倒臥血泊，經緊急送醫不治，葉男行凶後愣在原地，被警方逮捕依殺人等罪嫌送辦。

疑為毒品買賣爭吵

警方調查，陳與同是30歲的葉男為經常一起吸毒的朋友，2人前晚疑因毒品買賣問題發生爭吵，陳男打電話與葉男爭吵後，昨凌晨搭計程車到葉家巷口大聲咆哮「你給我下來！」葉男與祖母同住，不滿陳男的叫囂聲讓老人家受驚，憤而從家中抄出約1公尺長的武士刀衝下樓。

死者脖子幾被砍斷

陳男見狀快步逃到巷子，但仍被葉男追上，陳男左頸被砍中4刀深及動脈，陳男負傷從巷子逃出來，才跑了10公尺就因傷重倒臥血泊。

消防局救護人員獲報到場，發現陳男的脖子幾乎被砍斷，已無生命徵象，直呼「沒看過這麼重的傷勢」，雖然陽明醫院就在延平路二段與義民路口，離案發處僅10公尺，但該院非24小時急救責任醫院，救護人員立即將他送往鄰近的聯新國際醫院，搶救仍不治。

而葉男行凶後愣住並留在原地，平鎮警分局派遣快打部隊3分鐘內到場，當場逮捕葉男、查扣凶刀。

熟識葉男的鄰居稱，陳男、葉男都無業、遊手好閒，常看到2人一起（吸毒）；警方初步調查，疑因買賣毒品時的「偷斤減兩」及金錢借貸引發糾紛。

葉男應訊供稱，武士刀是從網路購買的，對砍死好友懊悔不已。警方訊後昨依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將葉男移送法辦。

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