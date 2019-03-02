男子攜武士刀被警逮 法官認違法搜索改判無罪

2019-03-02 12:23

〔記者黃良傑／高雄報導〕楊姓男子停等紅燈違規超越停止線，被高市警方攔查，經同意搜索後，在車內查獲武士刀、蝶蝶刀、開山刀各1把，楊男被判刑2個月、可易科罰金，被告上訴辯稱被警方直接搜索，事後才讓他簽同意文件，高雄地院認定違法搜索，撤銷原判，改判無罪。

由於被告楊男坦承持有武士刀，員警也可一眼看到車內放有武士刀等刀械，屬現行犯且證據明確，難以接受被法官認為違法搜索，引起警界譁然，不過，法界人士認為，當時警方未全程開啟密錄器，是敗訴的最大關鍵。

起訴指出，被告明知武士刀為違禁品，去年3月間在跳蚤市場內購買長101公分、刀刃長69公分，已開鋒的武士刀，隔天由不知情的戴姓友人開車載他返家，行經路口停等紅燈時違規超越停止線，新興警方見狀攔下臨檢，潘姓警官見手剎處有2把刀械，經被告等人同意逕行搜索，駕駛開車門接受檢查。

據調查，警方此時才開啟密錄器，未錄到被告同意接受搜索的畫面，楊男堅稱開鋒的武士刀不是在手剎車處找到，是在後車廂內發現，主張違法搜索不應被當作證據，法官檢視密錄器，發現並無被告同意接受搜索的影像，被告和友人也指警方一開始，並沒有讓他們簽搜索同意書，密錄器啟動時，左後車門也早已打開。

二審法官接受被告的說詞，認定警方未按程序搜索，有違警察職權行使法或警察勤務條例，認定搜出開鋒的武士刀，屬於違法搜索所得，不具證據力，故撤銷原判決2個月，逆轉改判無罪。

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