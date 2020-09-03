推動對華強硬立場！王毅被洗臉後 羅冠聰會晤德自民黨議員

「香港眾志」創黨主席羅冠聰昨日和德國2名議員會面並召開記者會，再次呼籲德國政界推動對華強硬政策，並稱中國外交部長王毅「訪歐行程敗走」，強調香港人國際戰線仍須深耕。（圖取自羅冠聰臉書）

2020-09-03 19:35:38

〔即時新聞／綜合報導〕「香港眾志」創黨主席羅冠聰除了日前在德國外交部外率領數百名群眾抗議，呼籲德國認清中共本質，採取具體制裁行動；昨（2）日他更和德國2名議員會面並召開記者會，再次呼籲德國政界推動對華強硬政策，並稱中國外交部長王毅「訪歐行程敗走」，強調香港人國際戰線仍須深耕。

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪問台灣，中國外交部長王毅竟出言恐嚇捷克「將付出代價」，卻在和德國外交部長馬斯（Heiko Maas）會面時遭洗臉，「歐洲人尊重國際夥伴，但我們也希望獲得同樣的尊重」，更說「威脅不適合這裡」。

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羅冠聰除了在王毅訪德當日率領數百名群眾在德國外交部外抗議，昨（2）日更和德國在野第二大黨自由民主黨2名議員會面，分別為黨魁林德納（Christian Lindner），以及先前致函德外長馬斯，警告中國已經喪失成為「值得信賴之夥伴」資格的德國聯邦議會人權委員會主席延森（Gyde Jensen）。

羅冠聰在臉書強調，林德納和延森一直都相當支持香港爭取民主的抗爭，反送中示威時期，林德納也到訪香港並和民主派會面，事後卻在北京因被視為支持香港抗爭而遭到有違外交禮儀的對待。

羅冠聰指出，林德納在「恐嚇捷克」事件發生後，就立即投稿直指「德國必須停止對華溫和政策」，呼籲德國政府必須聯合其他歐盟成員國，一同採取更強硬立場應對中共。

羅冠聰提到，「對華政策跨國議會聯盟」成員之一的延森，也經常參與德國聲援香港的活動，更經常猛烈抨擊德國相對軟弱的對華政策。

羅冠聰重申，召開記者會發放的政治訊息亦相當明顯，「除了顯示出中共採取的孤立、抹黑策略失敗，各國政府也依然非常關注香港抗爭狀況，以及重視民主派的聲音及意見；另一方面則顯示香港的國際連結工作深入外國的政治肌理，能夠形成具體的政治影響力，使很多政黨、議員都有更多誘因關注」。

羅冠聰說，王毅訪歐行程「敗走」，但香港人的國際戰線仍須深耕，除了感謝德國自民黨的邀請，他也會持續和各個政黨會面，「將議題維持在跨黨派、光譜的共識，進一步推動對華強硬的政策」。

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