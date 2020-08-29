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    王毅訪德前夕 德國總理梅克爾：歐洲希望與中國繼續對話

    中國外交部長王毅25日起走訪歐美6國，企圖拉攏盟友，防止歐洲與中國脫鉤；對此，德國總理梅克爾（見圖）28日表態指出，歐洲和中國必須保持對話，為多邊主義樹立榜樣。（法新社資料照）

    中國外交部長王毅25日起走訪歐美6國，企圖拉攏盟友，防止歐洲與中國脫鉤；對此，德國總理梅克爾（見圖）28日表態指出，歐洲和中國必須保持對話，為多邊主義樹立榜樣。（法新社資料照）

    2020-08-29 23:53:19

    〔即時新聞／綜合報導〕美中關係近日持續緊張，中國外交部長王毅25日起走訪歐美6國，企圖拉攏盟友，防止歐洲與中國脫勾；對此，德國總理梅克爾（Angela Merkel）28日表態指出，歐洲和中國必須保持對話，為多邊主義樹立榜樣。

    綜合媒體報導，中國外長王毅近日訪問義大利、加拿大、荷蘭、挪威及法國，被各國政要強烈關切香港國安法、新疆維吾爾族人權，以及受迫害的基督徒、穆斯林及藏傳佛教等問題。

    法國總統馬克宏28日與中國外交部長王毅會面，中國官媒《新華社》未提馬克宏關切香港、新疆，僅報導王毅轉達習近平口信，表示「中歐始終是合作夥伴，不是競爭對手」，在當前單邊主義、保護主義抬頭的情勢下，應共同維護多邊主義理念，「深化中歐全面戰略夥伴關係，共同站在歷史正確的一邊」。

    在王毅到訪德國之前，梅克爾28日向對《新華社》表示，德國和歐洲希望與中國繼續對話，繼續就雙方可以合作的話題進行對話，例如氣候變化，「我們還需要談論有不同看法的話題，包括目前香港正在發生的事情」。

    梅克爾說：「我們希望繼續進行對話，為公平框架下的多邊主義樹立榜樣。」

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