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    王毅訪歐遭輪番洗臉！羅冠聰爽喊：強國玻璃心碎滿地

    中國外交部長王毅走訪歐洲5國，遭各國政要頻頻向他指出香港、維吾爾等中國境內人權迫害問題。也曾趁機赴義大利為香港發聲的香港眾志創黨主席羅冠聰（前）笑喊，「似乎某強國代表的歐洲外訪之旅過得非常不順利，玻璃心碎了一地呢。」（歐新社）

    中國外交部長王毅走訪歐洲5國，遭各國政要頻頻向他指出香港、維吾爾等中國境內人權迫害問題。也曾趁機赴義大利為香港發聲的香港眾志創黨主席羅冠聰（前）笑喊，「似乎某強國代表的歐洲外訪之旅過得非常不順利，玻璃心碎了一地呢。」（歐新社）

    2020-08-28 23:38:43

    〔即時新聞／綜合報導〕美中關係緊張之際，中國外交部長王毅25日起走訪歐洲5國，防止歐洲跟中國脫鉤，嘗試尋找同盟。然而，各國政要頻頻向王毅指出香港問題，並關注中國的人權迫害問題。對此，香港眾志創黨主席羅冠聰笑喊，「似乎某強國代表的歐洲外訪之旅過得非常不順利，玻璃心碎了一地呢。」

    羅冠聰今日在臉書分享本報今日題為「戰狼滑鐵盧！王毅訪歐五國 一路遭輪翻『洗臉』」報導 ，並笑喊，「似乎某強國代表的歐洲外訪之旅過得非常不順利，玻璃心碎了一地呢。」

    其中，王毅25日首站訪問義大利，義國一向被視為親近中國，不過孔蒂（Giuseppe Conte）拒絕和王毅見面，雙方僅用電話簡短交談。而義大利外長迪馬尤（Luigi Di Maio）與王毅會談後表示，他們談到義中兩國的合作關係之外，也向王毅提到香港問題，並強調香港人民的權利及自由必須獲得尊重。

    而荷蘭眾議員范赫沃特（Martijn van Helvert）也推文「歡迎」王毅來荷蘭國會外交事務委員會談談「台灣、香港、維吾爾族，還有在中國被迫害的基督徒」議題；荷蘭外交大臣布洛克（Stef Blok）和王毅在會談中，則表達對香港自治和中國人權問題的關切，也關切中國打壓宗教自由，包含穆斯林、基督教和藏傳佛教，以及維吾爾族的處境。

    另外，有挪威議員27日更在王毅與總理瑟爾貝克（Erna Solberg）和外交大臣索雷德（Ine Eriksen Soreide）會面期間，建議提名香港人競逐諾貝爾和平獎。對此，王毅不滿要求挪威勿干預中國內政。

    而德國自民黨聯邦議員、人權委員會主席顏森（Gyde Jensen，MdB，FDP）推文表示，德國政府必須正視香港以及維吾爾問題。

    貼文一出，香港網友紛紛熱烈直呼，「感謝國際社會和遠方手足，齊心聲援香港，阿聰（羅冠聰）的付出，令到世界民主運動發光發熱」、「手足的犧牲不會白費」、「某國似乎決意成為出產最多諾貝爾和平獎的國家」。

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