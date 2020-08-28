戰狼滑鐵盧！王毅訪歐五國 一路遭輪翻「洗臉」

中國外交部長王毅訪歐洲，沿途抗議不斷。（美聯社）

2020-08-28 08:57:28

〔即時新聞／綜合報導〕美中關係緊張之際，中國外交部長王毅25日起走訪歐洲5國，防止歐洲跟中國脫鉤，嘗試尋找同盟。但王毅至今所到之處，香港問題如影隨形，不僅屢遭抗議，各國政要也都關注中國的人權迫害問題。

義大利總理拒會面 羅冠聰為香港發聲

綜合媒體報導，王毅25日首站訪問義大利，義國一向被視為親近中國，不過總理孔特拒絕和王毅見面，雙方僅用電話簡短交談。在此同時，流亡英國的香港民運人士羅冠聰也和多名政要在羅馬舉行記者會，譴責中共，吸引大批媒體，成為關注焦點。

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義大利外長迪馬尤（Luigi Di Maio）與王毅會談後表示，他們談到義中兩國的合作關係之外，也向王毅提到香港問題，並強調香港人民的權利及自由必須獲得尊重。

加拿大外長面告王毅 中國脅迫外交無效

加拿大外交部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）25日也在羅馬與王毅會面，沈潘要求北京立即釋放被捕的2名加拿大公民，並表達加拿大在中國對香港事務上的反對立場。據《法廣》報導，沈潘還透露，他當面告訴王毅，中國為爭取釋放孟晚舟所採取的「脅迫外交」是行不通的。

荷蘭議員「歡迎」談台港及維族議題

王毅第二站到荷蘭，26日當天許多民主人士在該國發動抗議，荷蘭眾議員范赫沃特（Martijn van Helvert）也推文「歡迎」王毅，指王毅要來拯救兩國關係，邀請他來國會外交事務委員會坐坐，議題包括「台灣、香港、維吾爾族，還有在中國被迫害的基督徒」，反諷意味十足。

荷蘭外交大臣布洛克（Stef Blok）和王毅在會談中，則表達對香港自治和中國人權問題的關切。布洛克會後聲明表示，香港逮捕新聞工作者和立法會議員、延後立法會選舉1年，以及北京施行香港國安法均令人擔憂。他也關切中國打壓宗教自由，包含穆斯林、基督教和藏傳佛教，以及維吾爾族的處境。

挪威官員：提名港人競逐諾貝爾和平獎

27日王毅到訪挪威，與總理瑟爾貝克（Erna Solberg）和外交大臣索雷德（Ine Eriksen Soreide）會面，訪問期間有挪威官員建議，提名香港人競逐諾貝爾和平獎，王毅則對此警告挪威勿做干預。

訪法德前夕 民間、議員要求關注中國人權

王毅將在當地時間28日抵達法國，《法廣》 報導，法國總統馬克龍將親自會見，不僅有學者質疑馬克龍親自和王毅會面不符對等原則，當地的維族組織及捍衛香港組織，都紛紛呼籲馬克龍關注中國人權。王毅最後一站將到德國柏林，已有多名議員發聲，認為在香港問題上，德國不能對中國讓步。自民黨聯邦議員、人權委員會主席顏森（Gyde Jensen，MdB，FDP）推文表示，德國政府必須把香港和新疆問題擺到桌面上。德國綠黨議員、約根·特里汀（Jürgen Trittin，MdB，Grüne）也表示，當中國外長王毅正在環歐洲旅行，香港民主黨議員林卓廷和許智峯被捕，直指「民主選舉不是這樣運作」。

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