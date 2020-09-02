為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    王毅遭德外長洗臉 羅冠聰籲：認清中共本質並具體制裁

    「香港眾志」創黨主席羅冠聰（見圖）也在德國外交部外率領數百名群眾發起抗議，並呼籲德國認清中共本質，採取具體制裁行動。（資料照）

    「香港眾志」創黨主席羅冠聰（見圖）也在德國外交部外率領數百名群眾發起抗議，並呼籲德國認清中共本質，採取具體制裁行動。（資料照）

    2020-09-02 19:42:26

    〔即時新聞／綜合報導〕捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪問台灣，中國外交部長王毅竟出言恐嚇捷克「將付出代價」，卻在和德國外交部長馬斯（Heiko Maas）會面時遭洗臉，「歐洲人尊重國際夥伴，但我們也希望獲得同樣的尊重」，更說「威脅不適合這裡」；「香港眾志」創黨主席羅冠聰當天也在德國外交部外，率領數百名群眾抗議，呼籲德國認清中共本質，採取具體制裁行動。

    綜合外媒報導，在德國訪問的王毅，在8月30日對捷克參院議長出言不遜，稱其訪台為「公開挑釁」行為，而他昨天在記者會上被德國外長馬斯當面洗臉，「威脅不適合這裡」，強調「我們身為歐洲人密切合作，我們尊重國際夥伴，但也希望國際夥伴尊重我們」，更希望香港的「一國兩制」能完整施行，盡快恢復立法會的改選，呼籲撤銷《港版國安法》。

    中德外長會面之際，羅冠聰也在德國外交部外率領數百名群眾發起抗議。他在臉書上指出，德國對華政策長期一直奉行「以商促變」（Wandel durch Handel）原則，希望透過貿易促使中國重視人權或民主化，但隨著中國不斷向海外輸出威權主義，德國輿論漸漸意識到這套溫和策略「往往只是一廂情願，根本不合時宜」。

    羅冠聰強調，在執政黨遴選新黨魁之際，為讓德國政界「正視中共威權本質」，以及讓香港及其他人權問題成為重要議題，並爭取更多國際空間，他要特別反駁「以商促變」的舊思維，呼籲歐盟大國之一的德國挺身而出。

    羅冠聰希望，德國能將人權議題、捍衛民主價值改為對華政策的重心，並採取具體行動制裁中共踩踏人權的暴行，包括將人權問題列為所有對華經貿合作的談判前題。

    對於德國外長馬斯的發言，羅冠聰讚許「相對強硬」，顯示最近的國際壓力取得成效，並期望未來德國政局更迭時，當局對華政策能有更大幅度的轉變。

    羅冠聰臉書全文

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    王毅踢鐵板被洗臉 華爾街狠人：這次德國真硬起來！
    2020-09-02 18:02

    王毅踢鐵板被洗臉 華爾街狠人：這次德國真硬起來！
    德中外長會面後 羅冠聰：德國態度轉趨強硬，讓中方面目無光
    2020-09-02 06:55

    德中外長會面後 羅冠聰：德國態度轉趨強硬，讓中方面目無光
    3R原則收服科技股

    3R原則收服科技股
    王毅嗆報復捷克 德國外長當面警告：不准威脅歐盟成員
    2020-09-01 22:16

    王毅嗆報復捷克 德國外長當面警告：不准威脅歐盟成員
    王毅訪歐遭輪番洗臉！羅冠聰爽喊：強國玻璃心碎滿地
    2020-08-28 23:38

    王毅訪歐遭輪番洗臉！羅冠聰爽喊：強國玻璃心碎滿地
    開學購新機！全國筆電送Vans潮包

    開學購新機！全國筆電送Vans潮包
    王毅訪歐首站抵義大利 羅冠聰赴羅馬籲義外長表態撐香港
    2020-08-25 20:35

    王毅訪歐首站抵義大利 羅冠聰赴羅馬籲義外長表態撐香港
    國際今日熱門
    2020-09-01 20:54

    比特犬兇性大發！男子好心收養 不料咬死老母

    2020-09-01 20:26

    印度部隊揮圖博旗慶祝勝利？中方跳腳：立即撤回越線兵力 影片

    2020-09-01 20:34

    武漢肺炎》印尼也發現變異毒株！研究人員：恐已傳遍全國

    2020-09-01 20:35

    美國解密電報更新對台政策 史達偉：中國習慣扭曲歷史事實

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播