王毅遭德外長洗臉 羅冠聰籲：認清中共本質並具體制裁

「香港眾志」創黨主席羅冠聰（見圖）也在德國外交部外率領數百名群眾發起抗議，並呼籲德國認清中共本質，採取具體制裁行動。（資料照）

2020-09-02 19:42:26

〔即時新聞／綜合報導〕捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪問台灣，中國外交部長王毅竟出言恐嚇捷克「將付出代價」，卻在和德國外交部長馬斯（Heiko Maas）會面時遭洗臉，「歐洲人尊重國際夥伴，但我們也希望獲得同樣的尊重」，更說「威脅不適合這裡」；「香港眾志」創黨主席羅冠聰當天也在德國外交部外，率領數百名群眾抗議，呼籲德國認清中共本質，採取具體制裁行動。

綜合外媒報導，在德國訪問的王毅，在8月30日對捷克參院議長出言不遜，稱其訪台為「公開挑釁」行為，而他昨天在記者會上被德國外長馬斯當面洗臉，「威脅不適合這裡」，強調「我們身為歐洲人密切合作，我們尊重國際夥伴，但也希望國際夥伴尊重我們」，更希望香港的「一國兩制」能完整施行，盡快恢復立法會的改選，呼籲撤銷《港版國安法》。

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中德外長會面之際，羅冠聰也在德國外交部外率領數百名群眾發起抗議。他在臉書上指出，德國對華政策長期一直奉行「以商促變」（Wandel durch Handel）原則，希望透過貿易促使中國重視人權或民主化，但隨著中國不斷向海外輸出威權主義，德國輿論漸漸意識到這套溫和策略「往往只是一廂情願，根本不合時宜」。

羅冠聰強調，在執政黨遴選新黨魁之際，為讓德國政界「正視中共威權本質」，以及讓香港及其他人權問題成為重要議題，並爭取更多國際空間，他要特別反駁「以商促變」的舊思維，呼籲歐盟大國之一的德國挺身而出。

羅冠聰希望，德國能將人權議題、捍衛民主價值改為對華政策的重心，並採取具體行動制裁中共踩踏人權的暴行，包括將人權問題列為所有對華經貿合作的談判前題。

對於德國外長馬斯的發言，羅冠聰讚許「相對強硬」，顯示最近的國際壓力取得成效，並期望未來德國政局更迭時，當局對華政策能有更大幅度的轉變。

羅冠聰臉書全文

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