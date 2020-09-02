盼讓中共投鼠忌器！羅冠聰：能仰賴的只有國際潛在施壓

羅冠聰在時事節目中被問到對於自身安全有何想法時，他認為中共的觸手能延伸非常遠，因此只能仰賴國際潛在施壓，令中共投鼠忌器。（圖取自羅冠聰臉書）

2020-09-02 22:37:29

〔即時新聞／綜合報導〕「香港眾志」創黨主席羅冠聰為香港民主奔波，但《港版國安法》上路後，香港民主備受打壓，他為此離開香港至英國避難，近期他緊追中國外交部長王毅，拜訪德國，也接受德國時事節目訪問。羅冠聰在節目中被問到對於自身安全有何想法時，他認為中共的觸手能延伸非常遠，因此只能仰賴國際潛在施壓，令中共投鼠忌器。

羅冠聰經常透過各式倡議工作讓國際理解香港狀況，藉此影響國際輿論。今年《時代》雜誌年度百大人物的票選環節中，羅冠聰更被列在名單中。

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近期中國外交部長王毅持續在歐洲進行訪問，羅冠聰也緊追不斷，昨（1）日王毅和德國外長馬斯（Heiko Maas）會面，羅冠聰就來到德國，並在德國外交部外率領數百名群眾發起抗議，呼籲德國認清中共本質，並採取具體行動制裁中共踐踏人權。

人在德國的羅冠聰也接受時事節目訪問，節目主持人提到，疑似遭人下毒陷入昏迷的俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）就在錄影地點附近醫院就醫，並問羅冠聰對於自身安全有何想法。

對此羅冠聰回應稱，的確沒有任何方法完美地保護自己，也知道共產黨的觸手可以延伸很長，強調自身能仰賴的只有國際社會對中共的潛在施壓，藉此讓他在國外高調行事，仍能讓中共投鼠忌器。

羅冠聰也提到，該節目在黃金時段播出後，許多德國政界的朋友都表示該段訪談「非常真摯」，也藉著該節目讓香港議題更獲關注。

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