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    德中外長會面後 羅冠聰：德國態度轉趨強硬，讓中方面目無光

    羅冠聰提到，德國此次態度轉趨強硬，同時也讓中方面目無光。（歐新社）

    羅冠聰提到，德國此次態度轉趨強硬，同時也讓中方面目無光。（歐新社）

    2020-09-02 06:55:32

    〔即時新聞／綜合報導〕捷克參議院議長韋德齊目前正率團在台灣參訪，人在歐洲訪問的中國外交部長王毅卻對此恐嚇捷克，而王毅週二在和德國外長馬斯（Heiko Maas）會面後，馬斯強調歐盟不接受威脅，並督促中國盡快讓香港舉行立法會選舉，實施一國兩制。當天人在德國外交部外抗議的香港眾志創黨主席羅冠聰稍早也在臉書提到，德國態度轉趨強硬，讓中方面目無光。

    羅冠聰在臉書列出德中記者會重點，指出馬斯已與捷克接洽，強調恐嚇行徑對各國關係極不尊重，同時要求成立獨立國際觀察團，前往新疆考察，要求盡快重啟香港立法會選舉及撤回國安法，並重申已中止涉港引渡條例；而王毅方面則繼續質疑武漢肺炎並非源於中國，要大家不要向中國「潑髒水」，回應新疆集中營質疑，則請外媒去中國看實情。

    羅冠聰表示，德國外相此次在記者會中罕見地公開表示要求中方撤回國安法，也是首次要針對新疆集中營進行獨立調查，態度比以往強硬，希望未來德國會有更多相關的行動政策，而不是只以「對話」為由拒絕來行動。

    羅冠聰提到，就在中共打壓香港及新疆人權，威脅捷克、挪威及台灣，侵略印度及南海之際，兩國準備在下週「德中人權發展對話論壇」，由於中方去年以「不存在有建設性的會談氣氛」取消會議，今年能否成事、德國會否推一步向中方施壓都仍須觀察。

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