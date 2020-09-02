反川普大將裴洛西 遭抓包一次違反2防疫規範

裴洛西屢次在公開場合批評川普政府防疫失當。（法新社）

2020-09-02 14:46:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診超過600萬例，死亡逾18萬人，疫情嚴峻導致多地商業活動仍無法全面重啟，但多次批評美總統川普防疫失當的美眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi），卻被抓包在自家選區違反防疫規定，且與人接觸時沒有戴上口罩。

《福斯新聞》取得位於舊金山一間美髮沙龍攝影畫面，可看見正在做頭髮的裴洛西在沙龍內走動，但根據舊金山的防疫規範，美髮沙龍仍不允許室內營業，且一向在公開場合戴著口罩的裴洛西，在畫面中並沒有把口罩戴好，而是環繞在頸部，她的前後兩名工作人員則有把口罩戴上。

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對此，加州民主黨發言人回應，店家接受了裴洛西在當地時間週一的預約，並告知她市府只允許他們一次接待一名顧客。

該間沙龍店主指出，她旗下一名獨立造型師租用了店內一個位置接待顧客，當下知道是裴洛西時讓她感到驚訝，但由於造型師是花錢租了位置，她對此無權置喙。店主批評「裴洛西走進店內等同賞了大眾一巴掌，好像她把自己的事情處理好就好，其他人卻沒辦法到店內消費，我們也沒工作可做。」據「Yelp data」統計，舊金山灣區自3月以來有超過5000商家關門，逾2000家永久歇業。

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