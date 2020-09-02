為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    反川普大將裴洛西 遭抓包一次違反2防疫規範

    裴洛西屢次在公開場合批評川普政府防疫失當。（法新社）

    裴洛西屢次在公開場合批評川普政府防疫失當。（法新社）

    2020-09-02 14:46:46

    〔即時新聞／綜合報導〕美國境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診超過600萬例，死亡逾18萬人，疫情嚴峻導致多地商業活動仍無法全面重啟，但多次批評美總統川普防疫失當的美眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi），卻被抓包在自家選區違反防疫規定，且與人接觸時沒有戴上口罩。

    《福斯新聞》取得位於舊金山一間美髮沙龍攝影畫面，可看見正在做頭髮的裴洛西在沙龍內走動，但根據舊金山的防疫規範，美髮沙龍仍不允許室內營業，且一向在公開場合戴著口罩的裴洛西，在畫面中並沒有把口罩戴好，而是環繞在頸部，她的前後兩名工作人員則有把口罩戴上。

    對此，加州民主黨發言人回應，店家接受了裴洛西在當地時間週一的預約，並告知她市府只允許他們一次接待一名顧客。

    該間沙龍店主指出，她旗下一名獨立造型師租用了店內一個位置接待顧客，當下知道是裴洛西時讓她感到驚訝，但由於造型師是花錢租了位置，她對此無權置喙。店主批評「裴洛西走進店內等同賞了大眾一巴掌，好像她把自己的事情處理好就好，其他人卻沒辦法到店內消費，我們也沒工作可做。」據「Yelp data」統計，舊金山灣區自3月以來有超過5000商家關門，逾2000家永久歇業。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    與美蘇冷戰有差異 龐皮歐自揭美中「新冷戰」最大挑戰
    2020-09-02 13:37

    與美蘇冷戰有差異 龐皮歐自揭美中「新冷戰」最大挑戰
    疫情衝擊經濟 調查：近14％美國人已耗盡應急儲蓄
    2020-09-02 12:10

    疫情衝擊經濟 調查：近14％美國人已耗盡應急儲蓄
    3R原則收服科技股

    3R原則收服科技股
    川普造訪威州基諾沙 支持警方打擊暴力
    2020-09-02 10:50

    川普造訪威州基諾沙 支持警方打擊暴力
    橋水基金估：美國經濟至少需要38兆的刺激紓困
    2020-09-02 10:33

    橋水基金估：美國經濟至少需要38兆的刺激紓困
    開學購新機！全國筆電送Vans潮包

    開學購新機！全國筆電送Vans潮包
    慎防美股尾部風險！專家：散戶面臨巨大潛在損失
    2020-09-02 10:24

    慎防美股尾部風險！專家：散戶面臨巨大潛在損失
    國際今日熱門
    2020-09-01 15:51

    安倍請辭 外媒：凸顯中國官場「上去下不來」荒唐現狀

    2020-09-01 16:58

    疫情影響家庭生計 亞洲童婚大幅增加

    2020-09-01 16:21

    軍情動態》空巴新版「拉科塔」直升機 明年起交付美國陸軍

    2020-09-01 17:00

    世界摔角冠軍閃婚富家女 女方被爆出性愛片又是富翁情婦

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播