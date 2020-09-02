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    川普造訪威州基諾沙 支持警方打擊暴力

    美國威斯康辛州基諾沙上週因非裔男子布雷克被警察槍擊，引發大規模暴動。美國總統川普1日親訪基諾沙，視察被破壞的街區，並支持警方打擊暴力。（美聯社）

    美國威斯康辛州基諾沙上週因非裔男子布雷克被警察槍擊，引發大規模暴動。美國總統川普1日親訪基諾沙，視察被破壞的街區，並支持警方打擊暴力。（美聯社）

    2020-09-02 10:50:32

    〔即時新聞／綜合報導〕美國威斯康辛州基諾沙（Kenosha）上週因非裔男子布雷克（Jacob Blake）被警察連開7槍，引發大規模暴動。美國總統川普1日親訪基諾沙，視察被破壞的街區，並支持警方打擊暴力。

    綜合外媒報導，不顧地方官員反對，川普1日造訪基諾沙，但並沒有跟布雷克或他的家人見面，而是布雷克母親的牧師代為出席。雖然沒有譴責警察執法武力過當，但川普形容「對任何人來說，經歷過這種事非常恐怖」，並很榮幸跟布雷克母親的關係人見面。

    川普也參觀被燒毀的商家，並且稱讚被派駐當地的國民兵，川普向當地商家表示，「這不是和平抗議，而是真正的國內恐怖主義」，並稱如果沒有警察，基諾沙已夷為平地。在過程中，有記者向川普提問，是否認為系統性種族主義在美國是一個問題，川普沒有正面回答，而是強調必須盡快遏止各地的暴力。

    川普表示，將重建基諾沙，並向威斯康辛州提供更多聯邦經費。從大選的角度來看，威斯康辛州是一個搖擺州，川普2016年在這以些微的優勢勝選，因此他非常需要威州的選票。面對「黑人命貴」運動所帶來的騷亂，川普近期競選主軸主打「法律和秩序」，已逐漸拉近他和競選對手拜登的差距。

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