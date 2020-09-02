軍情動態》美國防部：中國核彈頭10年內將倍增

美國國防部公布2020年中國軍力報告，指出中國核彈頭數量在未來10年內至少會翻倍成長。圖為東風41洲際彈道飛彈。（路透）

2020-09-02 11:24:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部公布2020年中國軍力報告，報告中除了涉及解放軍侵台戰略之外，報告也揭露中國核武實力，指出中國核武庫中的彈頭數量在未來10年內至少會翻倍成長。

綜合外媒報導，報告中指出，中國的核武現代化和擴展是北京政府為了在世界舞台上確立地位，並在2049年之前趕上甚至超越美軍所作出的努力。報告估計，目前中國核彈頭數量約有超過200枚，包括那些打擊範圍遠達美國的洲際飛彈上所配備的核彈頭，預計在未來10年內中國將再製造200枚核彈，使中國核彈存量呈現翻倍成長。

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然而中國除了飛彈以外，缺乏從空中投射核武的能力，但美國國防部指出，解放軍在去年年末公開亮相的「轟-6N」，是中國第一種具備空中加油能力的核戰型轟炸機，中國也正在開發一種空射型巡弋核彈。

報告中指出，中國在過去15年來建造了12艘核子潛艦，其中6艘為中國提供了「海基核威懾力量」，到2020年中，中國有可能建造一艘新型核子潛艦，若裝備對地巡弋飛彈，有可能為中國軍方提供隱密的對地攻擊選項。

國防部副助理部長施燦得（Chad Sbragia）週二指出，這是美國國防部首次列出中國核彈頭的具體數量，而中共在過去幾年重新組織解放軍，其目標是將解放軍轉變為一支更具戰鬥力、創新性和全球性的聯合部隊。施燦得強調：「我們當然對數目感到關注，但還關注更廣義的中國核發展軌跡。」

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