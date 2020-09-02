為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》美國防部：中國核彈頭10年內將倍增

    美國國防部公布2020年中國軍力報告，指出中國核彈頭數量在未來10年內至少會翻倍成長。圖為東風41洲際彈道飛彈。（路透）

    美國國防部公布2020年中國軍力報告，指出中國核彈頭數量在未來10年內至少會翻倍成長。圖為東風41洲際彈道飛彈。（路透）

    2020-09-02 11:24:02

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部公布2020年中國軍力報告，報告中除了涉及解放軍侵台戰略之外，報告也揭露中國核武實力，指出中國核武庫中的彈頭數量在未來10年內至少會翻倍成長。

    綜合外媒報導，報告中指出，中國的核武現代化和擴展是北京政府為了在世界舞台上確立地位，並在2049年之前趕上甚至超越美軍所作出的努力。報告估計，目前中國核彈頭數量約有超過200枚，包括那些打擊範圍遠達美國的洲際飛彈上所配備的核彈頭，預計在未來10年內中國將再製造200枚核彈，使中國核彈存量呈現翻倍成長。

    然而中國除了飛彈以外，缺乏從空中投射核武的能力，但美國國防部指出，解放軍在去年年末公開亮相的「轟-6N」，是中國第一種具備空中加油能力的核戰型轟炸機，中國也正在開發一種空射型巡弋核彈。

    報告中指出，中國在過去15年來建造了12艘核子潛艦，其中6艘為中國提供了「海基核威懾力量」，到2020年中，中國有可能建造一艘新型核子潛艦，若裝備對地巡弋飛彈，有可能為中國軍方提供隱密的對地攻擊選項。

    國防部副助理部長施燦得（Chad Sbragia）週二指出，這是美國國防部首次列出中國核彈頭的具體數量，而中共在過去幾年重新組織解放軍，其目標是將解放軍轉變為一支更具戰鬥力、創新性和全球性的聯合部隊。施燦得強調：「我們當然對數目感到關注，但還關注更廣義的中國核發展軌跡。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》美發布2020中國軍力報告 揭露解放軍侵台戰略
    2020-09-02 10:06

    軍情動態》美發布2020中國軍力報告 揭露解放軍侵台戰略
    軍情動態》洛馬公司獲267億元合約 協助蕯德飛彈系統改良
    2020-08-30 15:23

    軍情動態》洛馬公司獲267億元合約 協助蕯德飛彈系統改良
    3R原則收服科技股

    3R原則收服科技股
    軍情動態》劍指中國？印度擬10月成立防空指揮部
    2020-08-29 14:43

    軍情動態》劍指中國？印度擬10月成立防空指揮部
    中國軍演發射4枚飛彈 美國防部：破壞南海穩定局勢
    2020-08-28 07:33

    中國軍演發射4枚飛彈 美國防部：破壞南海穩定局勢
    開學購新機！全國筆電送Vans潮包

    開學購新機！全國筆電送Vans潮包
    美艦才操演 中國南海試射航母殺手
    2020-08-28 05:30

    美艦才操演 中國南海試射航母殺手
    不讓中國東風飛彈囂張！ 美軍擬用匿蹤巡弋飛彈反制
    2020-08-27 20:55

    不讓中國東風飛彈囂張！ 美軍擬用匿蹤巡弋飛彈反制
    國際今日熱門
    2020-09-01 14:46

    氣候變遷融化冰川 全球冰蝕湖激增

    2020-09-01 13:26

    軍武新知》對抗生鏽！美海軍與Google合作 估可省下數十億美元

    2020-09-01 13:43

    法國高速列車電力系統異常 上千旅客受困車內整夜

    2020-09-01 13:16

    軍情動態》環太平洋軍演落幕 飛彈擊沉靶船畫面震撼曝光 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播