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    軍情動態》美發布2020中國軍力報告 揭露解放軍侵台戰略

    美國防部發布2020中國軍力報告，描述解放軍侵台形式。圖為我國軍漢光演習畫面。（資料照）

    美國防部發布2020中國軍力報告，描述解放軍侵台形式。圖為我國軍漢光演習畫面。（資料照）

    2020-09-02 10:06:05

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部公布2020年中國軍力報告，其中涉及台灣篇幅甚多，包括揭露中國解放軍侵略台灣的作戰方式，以及美國在《臺灣關係法》架構下，持續提供台灣足夠的自我防衛能力。

    報告指出，中國共產黨因為視分裂的中國為虛弱的象徵，因此主張必須完成「終極統一」，時限可能落在2049年底前，同時也是中共要將解放軍打造為「世界級戰力」，目標是成為能夠打勝仗並堅定防衛國家主權、安全及利益的軍事力量。

    報告寫道，解放軍侵略台灣的作戰方式，為緊密結合後勤、空中及海上支援，意在打破或迴避掉台灣的沿岸防衛，在台灣西岸的北南端實施搶灘，建立灘頭堡，運輸人員、物資至指定登陸地點，並發動攻擊佔領重要設施甚至是整個島嶼的控制權。

    2019年，解放軍在台灣周邊進行聯合兩棲突襲演習，顯示出中國持續發展全面侵略台灣的作戰能力。大規模的兩棲侵略可說是最為複雜、困難的作戰項目之一，成功與否仰賴於是否取得空、海優，以及快速在岸上建造不受干擾的物資供給等，且諸如此類的侵略牽涉範圍極廣，也會帶來臨政治風險，因為這會激起台灣的情緒及國際社會的反彈。

    報告提到，台灣與中國軍力的差距增長顯著，台灣也將心力放在發展不對稱戰力上，美國則在以《臺灣關係法》的基礎上實行一中政策及美中三公報，反對任何一方改變現狀，並持續提供台灣防衛性武器及軍事服務確保其自我防衛能力，達到和平、安全和穩定的目標。

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