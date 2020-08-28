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    中國軍演發射4枚飛彈 美國防部：破壞南海穩定局勢

    外媒報導，中國解放軍26日朝南海發射4枚彈道飛彈。圖為解放軍2016年在南海發射反艦飛彈。（美聯社資料照）

    外媒報導，中國解放軍26日朝南海發射4枚彈道飛彈。圖為解放軍2016年在南海發射反艦飛彈。（美聯社資料照）

    2020-08-28 07:33:27

    〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，中國解放軍26日朝南海發射4枚彈道飛彈，警告美國的意味濃厚。對此，美國國防部27日表示，解放軍近期軍演與飛彈試射，進一步破壞南海穩定局勢，違反中國的承諾。

    《日本放送協會》（NHK）引述美軍消息來源報導，中國26日共向南海發射4枚中程彈道飛彈；《南華早報》則引述共軍人士消息，指解放軍分別從浙江省及青海省向南海發射東風-21D、東風-26B中程彈道飛彈。

    美國國防部27日發表聲明指出，國防部對中國在23至29日於南海西沙群島周圍進行軍事演習，以及發射彈道飛彈表示關切。

    聲明提到，中國在南海爭議領土上進行軍事演習，對緩解緊張局勢和維持穩定背道而馳，中國的行動進一步破壞南海的局勢，並違反中國在2002年「南海各方行為宣言」所作出避免使爭端複雜化或升級的承諾，在東盟國家商討「南海行為準則」之際，中國此舉的目的令人質疑。

    美國國防部表示，這項軍事演習是中國非法宣示海事主權的一系列行動，並將東南亞鄰國置於不利境地，與中國不將南海軍事化的承諾形成鮮明對比，也與美國保持印太地區自由開放的理念不符。

    聲明強調，國防部早在7月份就通知中國，期望中國會減少對南海鄰國的軍事化威脅，同時保持監控狀態，但中國選擇發射飛彈來擴大演習活動，美方敦促各方保持克制，不要進行可能威脅航行自由並加劇南海爭端的軍事活動。

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