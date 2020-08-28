為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美艦才操演 中國南海試射航母殺手

    中國南海試射

    中國南海試射

    2020-08-28 05:30:00

    〔編譯茅毅／綜合報導〕在香港南華早報廿六日報導中國當天向南海發射有「航母殺手」之稱的「東風廿六」與「東風廿一」兩枚中程彈道飛彈後，彭博廿七日引述一名匿名美國國防官員說法，指中國本週在軍演中一共試射四枚中程飛彈，彈著點位於中國海南島與南海西沙群島間的海上，距離美國航空母艦近幾週進行操演的海域不遠。

    南早引述的消息人士說，廿六日從內陸青海省發射的一枚是「東風廿六Ｂ」，據信能夠對地及對海，並攜帶核子和傳統彈頭，估計射程達四千公里，足以打到美國屬地關島。「東風廿一Ｄ」則從沿海的浙江省寧波發射，射程約一八○○公里，乃全世界首款反艦彈道飛彈。該消息人士指稱，「美國軍機和軍艦越來越頻繁進入南海，帶來潛在風險，這就是中國的回應」。

    中國國防部發言人吳謙廿七日在記者會中說，近來，美方加大對中「挑釁施壓」力度，中方對此的態度清晰明確，「一是反對，二是不怕」，中方「既不會隨美起舞，也不會任美胡來」。

    低估美國決心 恐開戰

    香港的軍事評論員宋中平說，美國持續在台灣和南海議題上，「測試中國底線」。這促使北京展示其軍力，好讓華府知道，就算是美軍航艦，亦無法在中國近岸「為所欲為」。美國智庫「哈德遜研究所」高級研究員魏茲（Richard Weitz）認為，美中爆發戰爭的最大風險，乃中方「低估了美國反制其膨脹行為的決心，就跟一個世紀前的日本一樣」。

    中國「東風二十一Ｄ（DF-21）」中程反艦彈道飛彈。圖為中國二○一五年九月三日在北京天安門廣場舉行大閱兵，紀念二次大戰結束七十週年。（路透檔案照）

    中國「東風二十一Ｄ（DF-21）」中程反艦彈道飛彈。圖為中國二○一五年九月三日在北京天安門廣場舉行大閱兵，紀念二次大戰結束七十週年。（路透檔案照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    2020-08-27 06:35

    美出手打擊中國在南海惡行 制裁中國24家國企、個人

    2020-08-27 09:18

    警告美國？中國朝南海發射2枚東風飛彈

    2020-08-27 06:05

    武漢肺炎》補考？俄Sputnik V疫苗將進行逾4萬人臨床試驗

    2020-08-27 07:45

    艾斯培公開發文反中 專家：別低估美國的決心

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播