美艦才操演 中國南海試射航母殺手

中國南海試射

2020-08-28 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕在香港南華早報廿六日報導中國當天向南海發射有「航母殺手」之稱的「東風廿六」與「東風廿一」兩枚中程彈道飛彈後，彭博廿七日引述一名匿名美國國防官員說法，指中國本週在軍演中一共試射四枚中程飛彈，彈著點位於中國海南島與南海西沙群島間的海上，距離美國航空母艦近幾週進行操演的海域不遠。

南早引述的消息人士說，廿六日從內陸青海省發射的一枚是「東風廿六Ｂ」，據信能夠對地及對海，並攜帶核子和傳統彈頭，估計射程達四千公里，足以打到美國屬地關島。「東風廿一Ｄ」則從沿海的浙江省寧波發射，射程約一八○○公里，乃全世界首款反艦彈道飛彈。該消息人士指稱，「美國軍機和軍艦越來越頻繁進入南海，帶來潛在風險，這就是中國的回應」。

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中國國防部發言人吳謙廿七日在記者會中說，近來，美方加大對中「挑釁施壓」力度，中方對此的態度清晰明確，「一是反對，二是不怕」，中方「既不會隨美起舞，也不會任美胡來」。

低估美國決心 恐開戰

香港的軍事評論員宋中平說，美國持續在台灣和南海議題上，「測試中國底線」。這促使北京展示其軍力，好讓華府知道，就算是美軍航艦，亦無法在中國近岸「為所欲為」。美國智庫「哈德遜研究所」高級研究員魏茲（Richard Weitz）認為，美中爆發戰爭的最大風險，乃中方「低估了美國反制其膨脹行為的決心，就跟一個世紀前的日本一樣」。

中國「東風二十一Ｄ（DF-21）」中程反艦彈道飛彈。圖為中國二○一五年九月三日在北京天安門廣場舉行大閱兵，紀念二次大戰結束七十週年。（路透檔案照）

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