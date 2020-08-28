艾斯培再批中 美「寸土不讓」

美國國防部長艾斯培廿六日在夏威夷州表示，美國身為印太國家應在此區扮演主導者角色，而且不會將該區讓給任何國家，寸土不讓。圖為他今年七月在佛羅里達州一場簡報會上發言。（美聯社）

2020-08-28 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國防部長艾斯培廿六日表示，美國有責任在太平洋地區扮演領導者角色，以及在面對那些自認其政治制度優於美國的國家時「寸土不讓」。

讓中國遵守國際秩序

艾斯培是在造訪夏威夷州時，發表上述以不點名方式批中的言論，也是他繼日前投書華爾街日報稱美方已對中國解放軍的威脅做好準備後，再度批中。艾斯培說，即便北京當局屢次棄諾與追求侵略性的軍事現代化，美方仍希望與中國合作，讓中國能遵守基於規則的國際秩序。他說，解放軍為了推動中共所設定的目標，持續推行一個具有攻擊性的軍事現代化計畫，即在本世紀中葉以前打造出世界級軍力，而此一現代化計畫「無疑包括解放軍在南海、東海，以及被中國政府視為對其利益至為重要之地採取挑釁行為」。

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艾斯培說，儘管美國的目的在於遏阻中國，但也希望持續與中國合作，使之回到一條更符合以規則為基礎的國際秩序的軌道。艾斯培還說，印度太平洋是與中國進行強權競賽的核心地區，隨著俄羅斯與中國的影響力遍及全球，美國必須要能在全球各地對付中俄兩國；美國有責任扮演主導者，因為美國長期以來一直都是太平洋國家、印太國家，「我們不會將此區讓給任何國家，寸土不讓」。

艾斯培預計廿八日訪問帛琉並停留五個小時，成為史上首位訪問該國的美國國防部長。帛琉是台灣友邦，美聯社指出，他此行彰顯美中競爭下，任何國家不論大小與遠近，都值得爭取。

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