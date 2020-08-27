不讓中國東風飛彈囂張！ 美軍擬用匿蹤巡弋飛彈反制

5月間，美軍展示最新部署到關島的B-1B戰略轟炸機的作戰實力，公開了該機打開彈倉的畫面，倉內裝填有多枚AGM-158「聯合空對地距外飛彈」。（取自美國空軍官網）

2020-08-27 20:55:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國26日在南海進行反艦彈道飛彈試射，分別從青海和浙江發射東風-26飛彈以及東風-21D飛彈，目標為海南省與西沙群島間的海域。美國《國家利益》網站4月間曾報導，美軍擬用加強版的AGM-158「聯合空對地距外飛彈」（Joint Air-to-Surface Standoff Missile，JASSM），來反制中國這兩款反艦飛彈。

AGM-158系列空對地巡弋飛彈由知名武器製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）生產，重量超過一公噸。從2009年起正式投入服役，目前在美國、澳洲、芬蘭和波蘭空軍中都能見到它的蹤影。

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JASSM飛彈能使用全球定位系統（GPS）定位攻擊目標，最大攻擊範圍能達到370公里，加強版JASSM-ER已於2014年服役，更能涵蓋1000公里內的目標，為全世界最先進的空射巡弋飛彈之一，具有精確打擊和匿蹤突防能力。

另外，AGM-158B是「聯合空對地距外飛彈」的增程型，最大射程920公里，採用人工智慧技術大大提升了控制能力和精確制導水準，同時採用複合材料、氣動外形和隱身塗層，使該飛彈雷達反射面僅占0.1%，一般雷達系統極難探測。

一般認為，美軍擬用超音速B-1B轟炸機搭載進階匿蹤版的AGM-158飛彈，反制中國東風21D/26反艦飛彈系統。

5月間，美軍就展示了最新部署到關島的B-1B戰略轟炸機的作戰實力，公開了該機打開彈倉的畫面，倉內裝填有多枚AGM-158「聯合空對地距外飛彈」。

另外，針對去年10月中共建政閱兵式上展示的東風-17高超音速飛彈，美國也有反制利器，川普總統已證實美國正在研製全球速度最快、能以17馬赫速度飛行的「高超音速」（hypersonic，意即比超音速還要快上許多）的「超級飛彈」。

美國陸軍與海軍已於3月聯手在夏威夷成功試射高超音速飛彈，並精準擊中目標，相關畫面於8月初首度曝光。

洛克希德馬丁3月間也曾發布了AGM-183A空射快速反應武器（ARRW）的圖像，當時該公司宣稱，該款高超音速飛彈能以20馬赫的速度飛行（時速2萬4500公里），是中國東風-17飛彈號稱的10馬赫（時速1萬2250公里）的2倍。

洛克希德馬丁公司研發的AGM-183A空射超高音速反應武器（ARRW）假想圖。（圖擷自Next Generation Weapons Technology臉書）

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