德「反防疫」示威者試圖闖國會大廈 總統譴責傷害民主

德國反防疫示威者在國會大廈前抗議，警方也緊急增加大廈周邊警力。（歐新社）

2020-08-30 21:34:21

〔即時新聞／綜合報導〕受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，德國民眾於當地時間29日發起「反防疫示威遊行」，警方以沒有遵守防疫規定為由驅散人群。到了晚間，部分激進人士試圖闖入德國國會大廈，甚至舉起德意志帝國時期的黑白紅3色國旗，招來譴責。

綜合外媒報導，這場訴求包含抗議政府「移動限制」過於嚴格有違憲疑慮、反對「戴口罩義務化」等，也有遊行者高呼無須遵從侵害個人自由的政府規定。德國之聲指出，這場示威有3萬8000多人參加，其中夾雜陰謀論者及極右翼分子。

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柏林警方推特表示，由於大量示威者沒有遵守保持距離的規定，因此「別無選擇地通知集會組織者：驅散這場活動」。有少數示威者與警方發生衝突，但多數人是和平離開現場。

到了晚間，有極右翼極端分子在國會大廈前揮舞「1871至1918年德意志帝國的旗幟和其他極右旗」，並試圖進入建築物。警方增強國會大廈周邊的警力，並動用胡椒噴霧驅散人群。

官方說法指出，週六全天共拘捕約300名示威人士。

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）回應，在民主社會裡可以公開懷疑防疫措施，但「在德國聯邦議院前的（三色帝國時期）國旗和右翼極端分子的咆哮」是對民主核心的攻擊，強調「我們永遠不會接受」。

內政部長賽賀佛（Horst Seehofer）則表示，國會大廈「象徵我們民主的中心」，「見到它被極端分子和搗亂者用來遂行自己的目的，令人無法接受」。

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德國警方對群眾使用胡椒噴霧。（路透）

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