「我們就是第二波！」 柏林民眾上街頭抗議防疫政策

1.7萬名德國民眾為抗議政府防疫政策在地標布蘭登堡門前遊行抗議。（路透）

2020-08-02 20:34:15

〔即時新聞／綜合報導〕德國民眾週六（1日）聚集在柏林地標布蘭登堡門（Brandenburg Gate）旁，靜坐抗議德國政府對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的防疫限制，抗議群眾認為，防疫政策違反了民眾的自由和權利。

綜合外媒報導，此次遊行被遊行規劃者稱為「自由之日-疫情大流行的終結」，參與者包括反疫苗團體以及一些極右派和新納粹組織。在活動的現場直播中，可以聽到一些抗議者大喊：「我們就是第二波！」。抗議者一邊跳舞，一邊改編皇后樂團（Queen）的《We will rock you》，歌詞唱著「我們是自由的人！」。遊行中處處可見標語寫著「我們製造噪音是因為你竊取了我們的自由！」和「要思考！不要戴口罩！」。德國警方說，大約有1.7萬名抗議者參加遊行。

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德國現行的防疫指南規定，人們必須保持1.5公尺的社交距離，如果不能遵守，則必須戴上口罩。柏林警方在推特上說，大多數抗議者沒有遵守社交距離規則也沒有戴口罩。柏林警方推文表示：「我們的同事們正在用大聲公呼籲群眾遵守規則。我們也記錄下了不遵守防疫規定的情況，（違反者）以後可能會被起訴。」

根據德國疾病預防控制機構羅伯特·科赫研究所（Robert Koch Institute）週六公布的數據顯示，德國週五（7月31日）打破了5月初的紀錄，單日新確診病例數為955例。德國政府已警告病例將再度增加。羅伯特·科赫研究所表示，不嚴格執行社交距離和衛生規定，以及從國外返回的旅客是造成病例急劇增加的罪魁禍首。

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