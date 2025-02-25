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    勸國民黨廢除壯促法 黃智賢：否則將與吳春城一同墜入深淵

    民進黨提案廢止「壯促法」，呼籲藍白立委別護航，國民黨團總召傅崐萁昨未直接表態，反而是指控民進黨過去發表過非常多謬論，國民黨團對此不需討論。黃智賢奉勸國民黨支持廢除壯促法。（資料照）

    民進黨提案廢止「壯促法」，呼籲藍白立委別護航，國民黨團總召傅崐萁昨未直接表態，反而是指控民進黨過去發表過非常多謬論，國民黨團對此不需討論。黃智賢奉勸國民黨支持廢除壯促法。（資料照）

    2025/02/25 10:08

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨將在新會期提案廢止民眾黨立委吳春城力推的「壯世代政策及產業發展促進法」，呼籲藍白立委別護航，國民黨團總召傅崐萁昨（24日）並未直接表態，反而是指控民進黨過去發表過非常多謬論，國民黨團對此不需討論。政治評論員黃智賢今在臉書發文，奉勸傅崐萁支持廢除壯促法，國民黨如果選擇跟吳春城站在一起，恐怕會跟吳春城一同墮入深淵。

    黃智賢提到，基於她對於國民黨的愛護，還是希望國民黨不要幫吳春城，跟民眾黨為惡，能夠站出來廢除醜惡貪婪、用低智商掠奪國家跟人民財產的壯促法。黃智賢強調，此事無關統獨藍綠，而是關係到公然圖利貪污可以無恥到什麼程度、對人民的踐踏可以如何無止境。

    黃智賢直言：「國民黨如果選擇跟吳春城站在一起，恐怕會跟吳春城一起墮入深淵。不要以任何政治利益，護航這個爛法。」黃智賢強調，壯促法，必須廢，吳春城的涉嫌違法也必須被偵辦，「這是民主法治的ABC」。

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