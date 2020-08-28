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    擁20妃嬪開極樂趴還不夠？ 泰王被爆召回打入冷宮寵妃

    圖為泰王（圖右）2019年5月與第四任妻子、現任王后蘇提達（Queen Suthida）婚禮。（法新社）

    圖為泰王（圖右）2019年5月與第四任妻子、現任王后蘇提達（Queen Suthida）婚禮。（法新社）

    2020-08-29 00:44:29

    〔即時新聞／綜合報導〕泰王「拉瑪十世」瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）先前不顧國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，跑去德國高級飯店裡，與約20名後宮佳麗享樂，最近則爆出，泰王將召回去年被廢黜所有頭銜的第五任妻子、「貴妃」詩妮娜，要她前往德國慕尼黑會面。

    瓦吉拉隆功於去年5月正式迎娶第4任妻子素提達（Suthida）為皇后，沒想到8月初就在與他新婚不久的皇后面前舉行灑水儀式，將他34歲情婦詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）正式冊封為皇妃，但詩妮娜不到3個月就被泰王褫奪王室封號、軍方頭銜、地位和所有獎章，甚至鋃鐺入獄。

    外媒日前爆料，瓦吉拉隆功不甩德國防疫禁令，租下飯店整整一年並以泰式風格加以裝潢，甚至將20名嬪妃「軍事化」管理，授予軍階和士兵編號，和這些「性愛士兵（sex soldiers）」過著紙醉金迷的日子。

    對此，長期關注亞洲議題，擁有30萬人追蹤的蘇格蘭記者安德魯·麥格雷戈·馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）28日在臉書爆料，詩妮娜即將在29日出獄，在9月3日飛往德國慕尼黑，並與泰王在位於德國的南比希爾大酒店（The Grand Hotel Sonnenbichl）會面。

    馬歇爾事後補充，據泰國宮殿消息指出，詩妮娜可能將在29日凌晨出獄並飛往德國，「先前的計劃是讓她下週四（3日）起飛，但有消息稱泰王改變了主意，要她早點出發」。

    詩妮娜曾任職泰國軍方護士，之後在宮廷衛隊擔任少將，瓦吉拉隆功去年8月向她頒授4枚勳章，包括特等白象勳章，並讚揚她在宮廷衛隊的工作，更納她為貴妃，成為他的第五任妻子，但沒想到短短不到3個月就被褫奪所有頭銜並打入監獄。

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    泰國去年8月把詩妮娜納為貴妃，成為他的第五任妻子。（路透）

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    泰國王室曾發表罕見相片，可見到曾在宮廷衛隊擔任少將的詩妮娜，穿著軍服駕駛戰機。（路透）

    泰國王室曾發表罕見相片，可見到曾在宮廷衛隊擔任少將的詩妮娜，穿著軍服駕駛戰機。（路透）

    泰國國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）去年廢黜「貴妃」詩妮娜（見圖）的王室封號軍方頭銜、地位和所有獎章。（法新社）

    泰國國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）去年廢黜「貴妃」詩妮娜（見圖）的王室封號軍方頭銜、地位和所有獎章。（法新社）

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