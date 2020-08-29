為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    推翻柏林遊行禁令 1.8萬人上街：防疫不能侵害基本權利

    德國柏林今天有一場反對防疫禁令的遊行，原本來被柏林市政府以防疫為由禁止舉行，但主辦單位向法院提出緊急申請，週五獲得批准。（歐新社）

    德國柏林今天有一場反對防疫禁令的遊行，原本來被柏林市政府以防疫為由禁止舉行，但主辦單位向法院提出緊急申請，週五獲得批准。（歐新社）

    2020-08-29 22:56:30

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）歐洲疫情未平，今（29）日在德國柏林有一場反對防疫政策的遊行，本來被市政府以防疫為由禁止舉行，但遊行主辦組織「Querdenken 711」向法院提出緊急申請，週五（28日）獲得批准，推翻了柏林當局的禁令，遊行活動今天舉行，約有1.8萬人參加。

    綜合外媒報導，柏林當局認為，遊行參與者可能會無視社交安全距離與戴口罩等相關防疫規定，進而導致疫情加劇，但行政法院認為，無論是根據先前的遊行狀況，或是參與遊行者對反對防疫政策的態度，都無法推斷這次遊行會對公共安全造成直接威脅。不過，法院也要求遊行主辦組織Querdenken 711不能移動舞台，要給予參與者更多空間，並以擴音器警告參與者保持社交距離。

    警方則部署了3000名警力，雖然法院沒有要求參與遊行者必須戴口罩，但柏林當局仍呼籲示威者盡量不要露出口鼻。而Querdenken 711也在YouTube影片中呼籲示威者「保持和平，不要對警察施加暴力。」

    德國總理梅克爾（Angela Merkel）則表示，「對禁令提出上訴的權利，是集會自由的一部分。」她也認為，武漢肺炎疫情仍是一個嚴重的問題，不能輕忽。在遊行上，可以看見示威者高舉「停止武漢肺炎謊言」、「梅克爾下台」等標語，要求政府不要以防疫為由，干涉人民的基本權利。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    遊行示威者高舉「停止武漢肺炎謊言」、「梅克爾下台」等標語，要求政府不要以防疫為由，干涉人民的基本權利。（歐新社）

    遊行示威者高舉「停止武漢肺炎謊言」、「梅克爾下台」等標語，要求政府不要以防疫為由，干涉人民的基本權利。（歐新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    擁20妃嬪開極樂趴還不夠？ 泰王被爆召回打入冷宮寵妃
    2020-08-29 00:44

    擁20妃嬪開極樂趴還不夠？ 泰王被爆召回打入冷宮寵妃
    喀什米爾穆哈拉遊行 印度警方發射催淚彈驅逐
    2020-08-28 23:10

    喀什米爾穆哈拉遊行 印度警方發射催淚彈驅逐
    百貨宅夯！副都心這案買氣激增4成

    百貨宅夯！副都心這案買氣激增4成
    德國將取消入境普篩 網批楊志良、葉金川光速被打臉
    2020-08-25 10:18

    德國將取消入境普篩 網批楊志良、葉金川光速被打臉
    武漢肺炎》離譜！德國爆未通知949人「確診」 其中46人失聯、數據遺失
    2020-08-19 17:17

    武漢肺炎》離譜！德國爆未通知949人「確診」 其中46人失聯、數據遺失
    振興退休金！存基金選這兩檔績優生

    振興退休金！存基金選這兩檔績優生
    批梅克爾「重貿易、輕人權」 英學者連署籲德改變對中政策
    2020-06-13 00:17

    批梅克爾「重貿易、輕人權」 英學者連署籲德改變對中政策
    傳德國將提前放寬社交距離限制 6月中取消歐洲旅遊警示
    2020-05-26 16:44

    傳德國將提前放寬社交距離限制 6月中取消歐洲旅遊警示
    國際今日熱門
    2020-08-28 23:22

    西非代表團要求1年內交出馬利政權 政變軍打槍

    2020-08-28 23:59

    日企「SkyDrive」飛行汽車 搭載1人試飛成功

    2020-08-28 23:51

    SOD是真的！ 親兄弟「共享老婆」 生11小孩不知爸是誰

    2020-08-29 00:21

    教堂墓園變賣淫女露天砲房 呻吟、啪啪聲讓居民崩潰…

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播