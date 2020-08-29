推翻柏林遊行禁令 1.8萬人上街：防疫不能侵害基本權利

德國柏林今天有一場反對防疫禁令的遊行，原本來被柏林市政府以防疫為由禁止舉行，但主辦單位向法院提出緊急申請，週五獲得批准。（歐新社）

2020-08-29 22:56:30

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）歐洲疫情未平，今（29）日在德國柏林有一場反對防疫政策的遊行，本來被市政府以防疫為由禁止舉行，但遊行主辦組織「Querdenken 711」向法院提出緊急申請，週五（28日）獲得批准，推翻了柏林當局的禁令，遊行活動今天舉行，約有1.8萬人參加。

綜合外媒報導，柏林當局認為，遊行參與者可能會無視社交安全距離與戴口罩等相關防疫規定，進而導致疫情加劇，但行政法院認為，無論是根據先前的遊行狀況，或是參與遊行者對反對防疫政策的態度，都無法推斷這次遊行會對公共安全造成直接威脅。不過，法院也要求遊行主辦組織Querdenken 711不能移動舞台，要給予參與者更多空間，並以擴音器警告參與者保持社交距離。

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警方則部署了3000名警力，雖然法院沒有要求參與遊行者必須戴口罩，但柏林當局仍呼籲示威者盡量不要露出口鼻。而Querdenken 711也在YouTube影片中呼籲示威者「保持和平，不要對警察施加暴力。」

德國總理梅克爾（Angela Merkel）則表示，「對禁令提出上訴的權利，是集會自由的一部分。」她也認為，武漢肺炎疫情仍是一個嚴重的問題，不能輕忽。在遊行上，可以看見示威者高舉「停止武漢肺炎謊言」、「梅克爾下台」等標語，要求政府不要以防疫為由，干涉人民的基本權利。

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遊行示威者高舉「停止武漢肺炎謊言」、「梅克爾下台」等標語，要求政府不要以防疫為由，干涉人民的基本權利。（歐新社）

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