武漢肺炎》柏林近4萬人參加「反口罩」遊行 警逮200名示威者

柏林警方部署3000警力在29日反防疫政策遊行維持秩序。圖為遊行中，警方維持秩序情況。（美聯社）

2020-08-30 14:32:16

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）歐洲疫情延燒，德國柏林街頭29日出現3萬8千多人的反對防疫政策遊行；該遊行主辦為「Querdenken 711」，透過緊急申請後於28日取得遊行許可，違反柏林當局防疫禁令走上街頭。遊行中，有激進示威者做出暴力行為，約有200人遭警方逮捕。

綜合媒體報導，這場反對防疫政策的遊行原先因違反防疫令遭到禁止，但「Querdenken 711」對法院提出緊急申請，柏林法院則在週五推翻先前決定，發給遊行許可，讓3萬8千人左右的遊行得以登場；日媒《TBS》稱為「反口罩運動」，活動訴求包含抗議政府「移動限制」過於嚴格而違憲，及反對「戴口罩義務化」等，也有參加遊行者高呼無須遵從政府所頒布侵害個人自由的規定。

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遊行當日，柏林警方部署約3000名警力鎮守，而「Querdenken 711」也透過影片對示威者喊話，呼籲「保持和平，不要對警察施加暴力」；儘管如此，遊行當日仍有激進份子做出投擲石頭、酒瓶等行為，柏林警方共逮捕約200名示威者，共7名警員受傷。

根據約翰霍普金斯大學即時統計，德國境內累計病例數達24萬2835例，累計死亡病例數達9299例。

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