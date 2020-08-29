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    南非女性與重機騎士聯手抗議 要求政府正視暴力問題

    今日南非開普敦舉行反對性別暴力和農場襲擊聯合示威活動，與警方爆發衝突，12名抗議者被捕。（歐新社）

    今日南非開普敦舉行反對性別暴力和農場襲擊聯合示威活動，與警方爆發衝突，12名抗議者被捕。（歐新社）

    2020-08-29 23:50:42

    〔即時新聞／綜合報導〕南非開普敦今（29）日舉行「反對性別暴力和農場襲擊聯合示威活動」，與警方爆發衝突，12名抗議者被捕。

    綜合外媒報導，開普敦大學學生姆維蒂亞娜（Uyinene Mrwetyana）在郵局遭性侵殺害事件滿1週年，今天將近1千名的女性走上街頭，而許多重機騎士則作為「全國聯合反對農場襲擊行動」（nationwide Bikers United Against Farm Murders and Racism protest）的參與者，騎乘機車來到現場，聲援此場反暴力示威活動。

    但由於政府的封鎖規定，此場示威活動未獲得許可，數百名女性仍到在羅蘭街（Roeland Street）聚集，其中一名抗議者表示，「一開始警方將羅蘭街封鎖，但是場面仍相當平和，直到數百輛摩托車到達現場，氣氛開始變得緊張，警察投擲了1顆手榴彈後，大家開始奔跑，許多像是橡膠子彈和手榴彈的爆炸聲響起。」

    百名騎士抵達現場後，舉起「沒有暴力，沒有犯罪」的標語，但過程中攝影記者亞歷山大（Esa Alexander）拍下警察將其中1位騎士拉倒在地的畫面，雙方發生暴力衝突。

    根據南非婦女青年殘疾人事務部（Department of Women, Youth and Persons with Disabilities）統計，南非自從進入3級封鎖之後，性別暴力和殺害婦女的行為激增，部長恩科納（Maite Nkoana-Mashabane）呼籲，應該停止一切對婦女的暴力行為，社區居民必須揭露加害者，不可以對暴力行為視而不見。

    農場襲擊則是南非社會長久以來的問題，這些加入全國聯合反對農場襲擊行動的騎士，在摩托車上貼上白色或黑色的小十字架，上面貼著被謀殺的農民的名字，期望政府能回應他們反對暴力與種族主義的訴求。

    圖為與警方對峙的重機騎士。（歐新社）

    圖為與警方對峙的重機騎士。（歐新社）

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