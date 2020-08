南非女性與重機騎士聯手抗議 要求政府正視暴力問題

今日南非開普敦舉行反對性別暴力和農場襲擊聯合示威活動,與警方爆發衝突,12名抗議者被捕。(歐新社)

2020-08-29 23:50:42

〔即時新聞/綜合報導〕南非開普敦今(29)日舉行「反對性別暴力和農場襲擊聯合示威活動」,與警方爆發衝突,12名抗議者被捕。

綜合外媒報導,開普敦大學學生姆維蒂亞娜(Uyinene Mrwetyana)在郵局遭性侵殺害事件滿1週年,今天將近1千名的女性走上街頭,而許多重機騎士則作為「全國聯合反對農場襲擊行動」(nationwide Bikers United Against Farm Murders and Racism protest)的參與者,騎乘機車來到現場,聲援此場反暴力示威活動。

請繼續往下閱讀...

但由於政府的封鎖規定,此場示威活動未獲得許可,數百名女性仍到在羅蘭街(Roeland Street)聚集,其中一名抗議者表示,「一開始警方將羅蘭街封鎖,但是場面仍相當平和,直到數百輛摩托車到達現場,氣氛開始變得緊張,警察投擲了1顆手榴彈後,大家開始奔跑,許多像是橡膠子彈和手榴彈的爆炸聲響起。」

百名騎士抵達現場後,舉起「沒有暴力,沒有犯罪」的標語,但過程中攝影記者亞歷山大(Esa Alexander)拍下警察將其中1位騎士拉倒在地的畫面,雙方發生暴力衝突。

根據南非婦女青年殘疾人事務部(Department of Women, Youth and Persons with Disabilities)統計,南非自從進入3級封鎖之後,性別暴力和殺害婦女的行為激增,部長恩科納(Maite Nkoana-Mashabane)呼籲,應該停止一切對婦女的暴力行為,社區居民必須揭露加害者,不可以對暴力行為視而不見。

農場襲擊則是南非社會長久以來的問題,這些加入全國聯合反對農場襲擊行動的騎士,在摩托車上貼上白色或黑色的小十字架,上面貼著被謀殺的農民的名字,期望政府能回應他們反對暴力與種族主義的訴求。

圖為與警方對峙的重機騎士。(歐新社)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法