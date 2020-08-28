為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    喀什米爾穆哈拉遊行 印度警方發射催淚彈驅逐

    近期位於喀什米爾的什葉派穆斯林舉行穆哈拉遊行，遭受當局打壓。（歐新社）

    近期位於喀什米爾的什葉派穆斯林舉行穆哈拉遊行，遭受當局打壓。（歐新社）

    2020-08-28 23:10:05

    〔即時新聞／綜合報導〕近期位於喀什米爾的什葉派穆斯林舉行穆哈拉（Muharram）遊行，遭受印度當局打壓。有哀悼者在喀什米爾中部布德加姆（Budgam）地區進行了大規模的遊行，被警察發射催淚彈驅離，造成十幾人受傷，今（28）日則有10名哀悼者被捕。

    綜合外媒報導，自1990年以來，印度政府擔心穆哈拉遊行成為政治性政體，這可能導致不可控制的局勢，主要遊行已被禁止，但今年也針對各地小型的遊行隊伍加強限制，並在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發後，當局對許多地方都實施規範，如在許多出入境口岸停止私人車輛和公共交通工具的行駛，限制公眾活動舉行等。

    位於斯利那加（Lrina Bazar）地區的居民表示，「政府在武漢肺炎大流行之前就禁止所有這些宗教遊行，這次我們更願意於參加穆哈拉遊行，因為我們更要站出來抗議政府的不公。」印度中央政府去年8月5日以總統簽署的行政命令廢除憲法第370條後，已引發一連串警民衝突。警方近日對穆哈拉遊行的哀悼者發射催淚彈，豎起路障與鐵絲網，並在布德加姆實施宵禁，對媒體則否認有對哀悼者發射催淚彈。

    穆哈拉遊行是什葉派穆斯林，為先知穆罕默德的孫子伊瑪目·侯賽因於公元680年左右的卡爾巴拉戰役戰死，而舉行盛大的悼念儀式，世界各地的什葉派穆斯林每年都在紀念這一事件。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    文大填報不實被暫停境外生來台 教育部：有改善就重新開放
    2020-08-28 19:53

    文大填報不實被暫停境外生來台 教育部：有改善就重新開放
    武漢肺炎》擋不住疫情！ 巴黎公共場所一律強制戴口罩
    2020-08-28 15:42

    武漢肺炎》擋不住疫情！ 巴黎公共場所一律強制戴口罩
    居住觀「疫」急轉 別墅產品逆勢熱賣

    居住觀「疫」急轉 別墅產品逆勢熱賣
    武漢肺炎》麥加去年250萬人朝聖 沙國：今年僅限1千人
    2020-06-23 20:40

    武漢肺炎》麥加去年250萬人朝聖 沙國：今年僅限1千人
    穆斯林赴麥加朝聖 馬來西亞也喊卡
    2020-06-11 20:32

    穆斯林赴麥加朝聖 馬來西亞也喊卡
    2020評鑑 華銀拿下「最佳銀色友善獎」

    2020評鑑 華銀拿下「最佳銀色友善獎」
    武漢肺炎》擔憂疫情 印尼取消今年穆斯林「朝覲之旅」
    2020-06-02 17:34

    武漢肺炎》擔憂疫情 印尼取消今年穆斯林「朝覲之旅」
    蔡總統祝福穆斯林朋友 開齋節快樂！
    2020-05-23 19:23

    蔡總統祝福穆斯林朋友 開齋節快樂！
    國際今日熱門
    2020-08-28 00:18

    在警署被痛毆、賞耳光！香港示威者出庭爆料遭脅迫認罪

    2020-08-28 01:12

    美國史上第一人！原住民死囚伏法 被質疑侵犯自治權

    2020-08-28 00:36

    好巧！新郎說結婚誓詞 才說一句馬上「天打雷劈」… 影片

    2020-08-28 00:48

    香港示威者遭中國海警送中！ 黃之鋒：中共恐隨意安插罪名

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播