喀什米爾穆哈拉遊行 印度警方發射催淚彈驅逐

近期位於喀什米爾的什葉派穆斯林舉行穆哈拉遊行，遭受當局打壓。（歐新社）

2020-08-28 23:10:05

〔即時新聞／綜合報導〕近期位於喀什米爾的什葉派穆斯林舉行穆哈拉（Muharram）遊行，遭受印度當局打壓。有哀悼者在喀什米爾中部布德加姆（Budgam）地區進行了大規模的遊行，被警察發射催淚彈驅離，造成十幾人受傷，今（28）日則有10名哀悼者被捕。

綜合外媒報導，自1990年以來，印度政府擔心穆哈拉遊行成為政治性政體，這可能導致不可控制的局勢，主要遊行已被禁止，但今年也針對各地小型的遊行隊伍加強限制，並在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發後，當局對許多地方都實施規範，如在許多出入境口岸停止私人車輛和公共交通工具的行駛，限制公眾活動舉行等。

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位於斯利那加（Lrina Bazar）地區的居民表示，「政府在武漢肺炎大流行之前就禁止所有這些宗教遊行，這次我們更願意於參加穆哈拉遊行，因為我們更要站出來抗議政府的不公。」印度中央政府去年8月5日以總統簽署的行政命令廢除憲法第370條後，已引發一連串警民衝突。警方近日對穆哈拉遊行的哀悼者發射催淚彈，豎起路障與鐵絲網，並在布德加姆實施宵禁，對媒體則否認有對哀悼者發射催淚彈。

穆哈拉遊行是什葉派穆斯林，為先知穆罕默德的孫子伊瑪目·侯賽因於公元680年左右的卡爾巴拉戰役戰死，而舉行盛大的悼念儀式，世界各地的什葉派穆斯林每年都在紀念這一事件。

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