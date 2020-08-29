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    疫情源頭沒在怕？ 武漢街頭「野生青蛙擺滿地」網罵翻

    有中國民眾拍下相關畫面，只見攤販用綠色網袋裝入活跳跳的青蛙，並直接丟在路邊，還伴隨著水漬與垃圾，現場環境髒亂又噁心。（圖擷取自微博）

    有中國民眾拍下相關畫面，只見攤販用綠色網袋裝入活跳跳的青蛙，並直接丟在路邊，還伴隨著水漬與垃圾，現場環境髒亂又噁心。（圖擷取自微博）

    2020-08-29 19:11:10

    〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北省武漢被認為是全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的源頭，其中「野味」更被專家認為是疫情爆發關鍵，也讓中國政府全面禁止野味交易活動。沒想到近日武漢民眾發現，武漢街頭竟出現販售野生青蛙的攤販，現場環境髒亂，讓許多中國網友罵聲連連。

    綜合中媒報導，武漢天聲街菜場、長春路菜場，有多個店家在販賣野生青蛙，有中國民眾拍下相關畫面，只見攤販用綠色網袋裝入活跳跳的青蛙，並直接丟在路邊，還伴隨著水漬與垃圾，現場環境髒亂又噁心。

    一攤販叫賣時喊出，野生的一斤25元人民幣（約新台幣106元），圈養的一斤15元人民幣（約新台幣66元），還透露野生的不好賣；另一攤販則在門口擺放圈養的青蛙，並把野生的青蛙藏在店裡偷偷賣。

    武漢市民受訪紛紛表示，現在疫情形勢還很嚴峻，不敢吃野生青蛙。畫面曝光後也引發中國網友痛批，「野生動物還敢吃嗎？」、「又是武漢，真對這個城市無語」、「疫情當下，又開始了？忘記了？」、「我看這武漢人是不想活下去了」、「真可怕，武漢人又在賣野生動物了，病毒禍害全世界又忘了？」。

    對此，武漢市場監管局回應強調，「野生動物當然不能賣，但人工繁殖的可以；如果武漢市哪裡有銷售野生青蛙，可以隨時來電通報」。

    相關新聞請見︰

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    近日武漢民眾發現，武漢街頭竟出現販售野生青蛙的攤販，現場環境髒亂，讓許多中國網友罵聲連連。（圖擷取自微博）

    近日武漢民眾發現，武漢街頭竟出現販售野生青蛙的攤販，現場環境髒亂，讓許多中國網友罵聲連連。（圖擷取自微博）

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