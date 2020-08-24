中國要求武肺疫苗受試者簽保密協議 專家：以防萬一掩蓋真相

不少國家開始積極展開武肺疫苗研發工作，而中國近期傳其國產疫苗已進入臨床實驗，並有受試者接種疫苗。（法新社）

2020-08-24 22:09:09

〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍相當嚴峻，不少國家紛紛展開研發疫苗的工作。繼俄羅斯搶先批准疫苗引發外界擔憂後，中國也傳其國產疫苗已在進行臨床實驗階段，且已經有人接種疫苗。但有受試者跳出來爆料，表示所有接受疫苗接種的人都要簽署保密協議，不得到處張揚，引發外界質疑中國政府用意。

綜合媒體報導，中國有消息指出其國家藥廠研發的武漢肺炎疫苗已進入臨床實驗，大約在秋冬季節會推出，並已讓受試者先行接種疫苗。其中有受試者爆料指出，北京已經在部分區域小範圍施打疫苗，接種的人大多是國家企業即將派駐海外的員工及專業醫療人員，且這些受試者都必須簽下保密協議，不得對外張揚、透露任何接種資訊；公司方面則會事先幫受試者付清疫苗費用。

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對於需要簽署保密協議一事就引起外界爭議，有人懷疑這些受試者淪為疫苗測試的「白老鼠」，中共當局沒有能力為疫苗效果或可能產生的副作用背書；有專家則表示，簽署協議是要以防萬一、倘若疫苗沒效或有問題，才能掩蓋真相。前美國哈佛大學公共衛生學院教授李敦厚也質疑，這些接種者可能是被脅迫的，並非出於自願。

另外，針對前述提到疫苗受試者包括中國藥廠派外員工，《法新社》指出，「中國冶金科工集團」的一家子公司近日告訴巴布亞紐幾內亞政府稱他們有48名員工在返工前已接種疫苗，聲稱若入境時檢測到出現陽性反應，屬於接種過後的正常反應，並不是感染。但巴布亞紐幾內亞政府不相信，並已要求中方立即給出解釋，阻止一架載有百餘名中國員工的包機在該國降落。

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