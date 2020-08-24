武漢肺炎》沒疫情地區照封！新疆人強迫服中藥 出門就上銬

中國新疆爆發武漢肺炎疫情，當地實施嚴格封城，即使沒有疫情的地區，居家前門甚至還被封死。圖為疫情陰霾下，中國北京的路人都戴上口罩防備。（美聯社資料照）

2020-08-24 21:11:45

〔中央社〕中國新疆爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情後，當地實施嚴格封城，不過新疆居民透過社群網站控訴，即使沒有疫情的縣也不解封，居家前門甚至還被鐵撬封死。

社群網站用戶上傳前門被鐵撬封死及社區工作者上鎖的照片，一則在微博獲得數千個按讚的留言質疑，為什麼沒有疫情的縣不能解除封城？為什麼需要封鎖整個新疆？

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留言指出，門被封，對於勞工與民眾的生活造成相當不便，生活日用品物價攀升，民眾買的許多東西都過期了。

根據在微博與微信廣傳的照片顯示，戴上手銬的民眾被綁在社區大門，報導稱，這是給予擅自離家民眾的處罰。也有部分民眾發文說，當局強迫他們每天服中藥，並且他們還得拍攝服藥的影片。

一段據稱22日發布的影片顯示，新疆首府烏魯木齊有數十個在高樓的民眾，在窗邊絕望吶喊。受困的移工、大學生、商旅及觀光客也紛紛控訴無法離開新疆，有個用戶在官媒「人民日報」的留言板發訊說，他已經做了3次核酸檢測，但是社區保安不讓他離開。

中國當局不僅藉著封城措施管控新疆，維權人士曾指控中國政府在新疆的再教育營，關押了約100萬的維吾爾族與突厥語民族。北京方面則聲稱，再教育營猶如對付伊斯蘭極端主義的職訓中心。

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