「武漢音浪」千人派對震驚各國 德網友怒轟：瘋了嗎？

2020-08-20 21:01:38

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）發源地，近期在瑪雅海灘水上樂園舉辦「武漢音浪」電音泳池派對，畫面震驚歐美社會，中國對此樂觀其成，但德國網友震怒砲轟「第二波疫情絕對算你的」、「這是瘋了嗎？」

世界四大通訊社之一的《法新社》17日貼出「武漢音浪」照片，震驚歐美社會。武漢瑪雅海灘水上樂園今年6月重啟，7月11日起舉辦為期50天的「露天電子音樂節」，為遊客在炎熱夏日提供清涼消暑的途徑，但派對人數高達3000人，且全都沒戴口罩，引發外界質疑。

中國外交部發言人趙立堅今天指出，「我也看到了有關的報導，這顯示了武漢抗擊疫情已經獲得了戰略性勝利，也顯示了中國政府抗擊疫情取得的戰略性勝利。我看到法新社報導了相關情況，據說歐美國家老百姓都感到非常震驚。我也希望通過你們的鏡頭，把中國真實的情況報導回歐美國家，讓他們知道中國抗疫到底是什麼情況。」

德國《圖片報》對此報導「這些照片的拍攝地點令人難以置信」；《德國之聲》也搜尋德國網友的反應，發現有網友無法理解這些舉動，留言直呼「咦？這些人瘋了吧？」也有網友指出「如果第二波疫情來了，那就是武漢做的」，更有網友諷刺地說：「在德國我們稱這個為『新冠病毒超級大感染派對』。」

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