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    安倍晉三進出醫院引猜測 親信：他會做滿任期

    日本首相安倍晉三的健康問題近來備受關注，他的親信甘利明今（25）日告訴外媒，安倍會做滿任期，直到明年9月屆滿。（法新社）

    日本首相安倍晉三的健康問題近來備受關注，他的親信甘利明今（25）日告訴外媒，安倍會做滿任期，直到明年9月屆滿。（法新社）

    2020-08-25 20:38:21

    〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三的健康問題近來備受關注，一度有消息稱他可能會提前辭職，但他的親信甘利明今（25）日告訴外媒，安倍會做滿任期，直到明年9月屆滿。

    《路透》報導，日本自民黨稅制調查會長甘利明今日受訪消除外界對安倍晉三健康問題的擔憂，他說安倍現在看起來比8月中旬兩人上次見碰面時好很多。甘利明說，當時安倍「可能精神有些耗弱」。

    當被問到安倍是否會繼續擔任自民黨黨魁直到明年9月任滿，甘利明表示，「我認為他會做滿任期」，意即安倍也會做滿首相任期。

    甘利明說，他週一在電視上看到安倍時，「他的聲音更有力了，膚色也恢復原狀」。他還說，預計安倍將於9月對自民黨和內閣進行人事改組。

    另據《共同社》 報導，患有潰瘍性大腸炎宿疾的安倍晉三本月17日、24日2度到慶應大學醫院接受檢查，引發外界關注他的身體狀況。

    由於身體不佳，安倍最近大多從下午開始赴官邸的「上班」，但今日是2週以來首次從上午開始前往官邸，出席上午的內閣會議。

    官邸幹部表示，「（安倍）鏗鏘有力的聲音也恢復過來」。總務大成高市早苗則就安倍在內閣會議上的狀態表示：「和平常一樣。」

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