安倍休3日後今回歸 瘋傳嘔吐物摻血幕僚擔心「罹癌」急健檢

日本首信安倍晉三傳健康狀況不佳，引發外界揣測。（路透社）

2020-08-19 10:45:59

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三近來屢爆健康問題，引發各界關注。他在17日被拍到出現在東京慶應大學附屬醫院，疑似緊急住院7個半小時，日媒再爆6日他曾因身體不適嘔吐，而嘔吐物中混有鮮血，引發官邸辦公室人員恐慌。雖官方解釋17日只是一日健康檢查，非住院治療，但日媒說當天其實是做「癌症」檢察，因過去病史，令安倍的健康狀況起疑雲，「辭職說」瘋傳，而安倍在靜養3日後，今天將回歸上班。

綜合日媒報導，外界傳安倍6日因過度勞累，曾在官邸辦公室「吐血」，震驚國際，雖內閣官房長官菅義偉馬上否認此事，但《Flash》周刊爆料，有內部人員表示安倍6日身體確實出現異狀，當天早上他與東京都知事小池百合子討論疫情對策後，突在辦公室喃喃自語，之後開始嘔吐，把吃過的東西都吐出來，而且嘔吐物中還混有鮮血，引發騷動。

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鑑於安倍曾在2007年以潰瘍性大腸炎復發為由請辭，幕僚擔心安倍的舊疾復發，甚至有惡化成癌症的可能，因此安倍雖然在6月已做過例行健檢，但17日再針對「癌症」詳細檢查，導致相關傳言不斷，外傳安倍可能在24日請辭、暫由副首相麻生太郎接任，但該消息尚未被證實，只說安倍今日將回歸上班。厚生勞動大臣加藤勝信在今日的眾議院厚生勞動委員會上，也向在野黨表示自己不會透露首相的健康狀況，因他認為官方會發出相關公告回應此事。

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